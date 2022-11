Come risolvere il codice iPhone dimenticato

Codice iPhone dimenticato, come sbloccarlo

Al giorno d’oggi, sempre più persone scelgono di utilizzare l’iPhone e, a causa delle differenze tra i sistemi Android e iOS, è difficile sbloccare l’iPhone dopo aver dimenticato o digitato erroneamente la password della schermata di blocco molte volte. Questo perché il passcode ei protocolli di sicurezza dell’iPhone sono progettati per proteggere i tuoi dati e l’assenza di un passcode potrebbe limitare il tuo accesso al dispositivo e non sarai più in grado di utilizzarlo. Se stai affrontando un problema simile alla ricerca di una risposta su come sbloccarlo, c’è ancora speranza, con gli strumenti giusti, puoi facilmente aggirare il passcode dell’iPhone.

Ho dimenticato il codice iPhone, come sbloccare senza passcode

Potresti aver trovato un vecchio iPhone usato da vendere, ma hai dimenticato il passcode; provato troppe volte e l’iPhone è disabilitato e deve essere riparato: “iPhone/iPad è disabilitato, collega a iTunes” sullo schermo. Inoltre, se continui a inserire una password errata, il telefono verrà bloccato in modo permanente, come sbloccarlo? A causa del meccanismo di sicurezza dell’iPhone, sarà difficile per te trovare la strada corretta.In questo momento, ti consigliamo di scegliere lo strumento di sblocco corretto.

Come sbloccare iPhone codice dimenticato con AnyUnlock

Quando l’iPhone è bloccato, dopo aver provato tutti i possibili passcode, se non riesci ancora a sbloccare il telefono, uno strumento di sblocco per iPhone autentico può aiutarti. AnyUnlock è uno strumento unico in grado di sbloccare vari tipi di passcode per iPhone: passcode a 4 o 6 cifre, Face ID, Touch ID; può proteggere le informazioni interne del tuo telefono e fornirti il ​​programma di soluzione più efficace e veloce.

AnyUnlock

Resettare iPhone senza passcode o ID Apple in modo sicuro .

Facile da usare, nessuna conoscenza, solo pochi clic.

Il tasso di successo arriva fino al 99%.

Sblocca l’iPhone disabilitato senza iTunes

Perfettamente compatibile con l’ultimo iOS 16.

Ecco alcuni semplici passaggi da seguire per sbloccare un iPhone con passcode dimenticato.

Passo 1. Scaricare e installare AnyUnlock.

Apri AnyUnlock, collega iPhone al computer tramite cavo USB.

Passo 2. Seleziona la modalità Sblocca iPhone senza Codice.

Seleziona Sblocca iPhone senza codice > fai clic su Inizia Ora.

Passo 3. Scarica il pacchetto firmware.

Dopo il software rileva automaticamente, seleziona la versione del firmware in dotazione e fare clic sul pulsante Scarica.

Passo 4. Iniziare lo sblocco.

Il processo di download inizierà automaticamente e quando il pacchetto firmware viene scaricato, clicca Sblocca ora.

Passo 5. Rimosso con successo.

Aspetta qualche minuto e il passcode dello schermo verrà rimosso dal dispositivo.

H2: Come sbloccare il codice dimenticato iPhone usando Trova il mio iPhone

Inoltre, possiamo provare a utilizzare la funzione “Trova il mio iPhone”, in cui possiamo cancellare da remoto il tuo dispositivo dopo aver inserito il nostro numero di account ID Apple e la password, in modo da poter rimuovere correttamente la password.

Passo 1. Vai su iCloud.com, accedi all’ID Apple del tuo iPhone bloccato.

Passo 2. Scegli l’iPhone che desideri sbloccare in Tutti i dispositivi.

Passo 3. Fai clic su Cancella iPhone.

Passo 4. Segui le istruzioni sullo schermo per rimuovere il passcode del telefono e inizializzare l’iPhone.

Nota: richiede il tuo account iCloud e la password, e anche una connessione Internet per utilizzare questo metodo per recuperare un passcode iPhone dimenticato.

Come sbloccare iPhone bloccato tramite iTunes

Per questo problema, possiamo anche utilizzare iTunes da Apple per cercare di sbloccare, e quando l’iPhone è bloccato, l’iPhone appare non disponibile sullo schermo, che ci ricorda anche di sbloccare con iTunes. Così possiamo sbloccare con riferimento ai seguenti due metodi.

Metodo 1. Recupero da un backup di iTunes

Scaricare e accendere iTunes sul computer, utilizzando un cavo dati per collegare l’iPhone al computer. Aprire iTunes > Sommario, fare clic su Ripristina backup a destra > Selezionare Ripristina backup > Ripristina in iTunes.

Metodo 2. Mettere l’iPhone in modalità di recupero

Scaricare e accendere iTunes sul computer, utilizzando un cavo dati per collegare l’iPhone al computer. Spegnere l’iPhone utilizzando il metodo appropriato per il vostro modello Posizionare l’iPhone in modalità di recupero, collegare immediatamente l’iPhone al computer e tenere premuto il tasto corretto per l’iPhone (per i modelli dopo l’iPhone 8, tenere premuto il pulsante laterale). Per iPhone 7 Series, tenere premuto il tasto volume. Per i modelli prima di iPhone 6s, tenere premuto il pulsante schermata iniziale). Continuare a premere il pulsante fino a vedere la schermata della modalità di recupero su iPhone e poi rilasciarlo. Scegli il tuo iPhone, quindi seleziona “Ripristina” e il processo di ripristino inizierà automaticamente. Attendi che il processo per completare e quindi impostare e utilizzare l’iPhone.

Non ricordo codice sblocco dell’iPhone: chiedi aiuto ad Apple

Se nessuno dei metodi di cui sopra funziona, puoi anche contattare un Apple Store o un rivenditore autorizzato Apple, ma devi sapere che non sbloccheranno facilmente un telefono non certificato per te. Se lo fai, è una buona idea portare con te le informazioni sul telefono che hai acquistato per determinarne l’origine.

Conclusione

Questo articolo descrive diversi modi per sbloccare un iPhone che è stato bloccato accidentalmente a causa di più password errate. Di fronte a questo problema, prima di tutto, dobbiamo essere calmi. Seguire i metodi in questo articolo con attenzione, dove, Il metodo più efficace e di successo è quello di utilizzare AnyUnlock. Per qualcuno come un principiante che non sa come gestire un telefono cellulare, questa è la soluzione più semplice. D’altra parte, AnyUnlock è uno strumento versatile per la rimozione dell’ID Apple che può salvarti da ulteriori problemi.Grazie per aver letto questo articolo.