Galaxy S23 Unpacked: ecco la data dell’evento di Samsung che finalmente torna in presenza

C’è grande attesa per l’evento Samsung Galaxy S23 Unpacked. Nel corso delle ultime settimane, sono state lentamente rivelate molte delle informazioni sul nuovo smartphone. Finalmente siamo al momento della verità: una fonte coreana molto attendibile ha rivelato quale sarà la data della presentazione ufficiale.

Stando alla voce, Galaxy S23 Unpacked avrà luogo nella prima settimana di febbraio 2023. Manca ancora un po’, dunque, ma l’evento non è lontanissimo. C’è anche di più: infatti questa sarà la prima presentazione dopo l’inizio della pandemia che si terrà non più in modalità streaming, ma finalmente di nuovo in presenza.

L’evento avrebbe luogo quindi a San Francisco, e il lancio del Galaxy S23 è previsto per lo stesso mese di febbraio. Non sarebbe una novità: il lancio del Galaxy S20 è avvenuto in una simile finestra di tempo. Deve essere ancora tutto confermato, chiaramente, ma le probabilità sono davvero alte. Possiamo attenderci ulteriori informazioni nelle prossime settimane: nel frattempo, segnate la data sul calendario.