Come sbloccare iPhone bloccato dal proprietario

L’utente ha chiesto:

“Ho acquistato per sbaglio un iPhone di seconda mano. Non conosco la password dell’ID Apple. Ora il telefono è bloccato da iCloud. Come posso bypassare il blocco di attivazione? Come posso sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario?”

Hai mai trovato il tuo iPhone 11 bloccato dal proprietario? Questo può essere un problema frustrante, ma fortunatamente ci sono diverse soluzioni disponibili per sbloccare il tuo dispositivo. In questo articolo, esploreremo se un iPhone bloccato dal proprietario può essere sbloccato con successo e condivideremo quattro metodi diversi per farlo.

Parte 1: È possibile sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario?

La risposta è sì, un iPhone bloccato dal proprietario può essere sbloccato. La buona notizia è che ci sono soluzioni disponibili per superare questa difficoltà. Nel prosieguo dell’articolo, esploreremo diverse modalità attraverso cui è possibile affrontare questa situazione e sbloccare con successo un iPhone bloccato dal proprietario. Dall’utilizzo di strumenti professionali a metodi alternativi, scopriremo le opzioni disponibili per riottenere l’accesso al tuo dispositivo iOS. Tuttavia, è importante notare che sbloccare un iPhone senza il permesso del proprietario potrebbe violare la legge in molti paesi. Assicurati di avere il consenso del proprietario o di essere il legittimo proprietario del dispositivo prima di procedere.

Parte 2: 4 metodi per sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario

Ti forniremo 4 metodi per insegnarti come fare per sbloccare l’iPhone/iPad bloccato dal proprietario.

Metodo 1: Utilizzare AnyUnlock per sbloccare iCloud [Efficiente]

AnyUnlock è uno strumento professionale che può aiutarti a sbloccare l’iCloud in modo efficace. Ecco quattro vantaggi principali nell’utilizzare AnyUnlock:

AnyUnlock offre un’interfaccia intuitiva che rende il processo di sblocco semplice anche per gli utenti inesperti. Puoi bypassare il blocco di attivazione di iCloud ed eliminare l’ID Apple su iPhone/iPad con un clic senza password Sblocca il codice iPhone dimenticato: 4 passcode come passcode a 4/6 cifre, Touch ID e Face ID. Compatibile con l’ultimo sistema iOS, adatto a vari modelli di iPhone/iPad/iTouch.

Ecco come utilizzare AnyUnlock per sbloccare l’iCloud:

Passo 1. Scarica e installa AnyUnlock sul tuo computer. Avvia AnyUnlock e scegli Bypassa Blocco di attivazione.

Passo 2. Collega il tuo iPhone al computer, leggi attentamente le istruzioni e fai clic su Inizia ora.

Passo 3. Segui le istruzioni sullo schermo per eseguire il jailbreak del tuo iPhone. Una volta completato, fai clic su Bypassa ora.

Passo 4. Attendi pazientemente. Al termine, il sistema ti informerà che il blocco di attivazione di iCloud è stato rimosso con successo. Dopo aver fatto clic su Fatto, puoi reimpostare l’account iCloud.

Metodo 2: Sbloccare iCloud tramite DNS [Complesso]

Un altro metodo è quello di utilizzare un server DNS alternativo per aggirare la schermata di attivazione dell’iCloud. Tuttavia, sottolineiamo che questo metodo è più complicato rispetto ad altri e potrebbe non funzionare in tutte le situazioni. Assicurati che il tuo iPhone sia acceso e bloccato nella schermata di attivazione di iCloud, quindi segui questi passaggi:

Passo 1. Connettiti a una rete Wi-Fi e inserisci una scheda SIM. Dopo aver inserito la scheda SIM (se necessario), avvia il processo di attivazione sul tuo iPhone. Verrà visualizzata la schermata di attivazione iCloud.

Passo 2. Fai clic sull’opzione Wi-Fi e fai clic sulla “i” accanto alla rete Wi-Fi.

Passo 3. Seleziona Configura DNS > Manuale, questo ti permetterà di configurare manualmente le impostazioni DNS.

Passo 4. Fai clic su Aggiungi server, ora dovrai inserire un indirizzo DNS alternativo. Ecco alcuni indirizzi DNS che puoi provare in base alla tua posizione:

Per gli Stati Uniti: 104.154.51.7

Per l’Europa: 104.155.28.90

Per l’Asia: 104.155.220.58

Per altre parti del mondo: 78.100.17.60

Passo 5. Dopo aver inserito l’indirizzo DNS, conferma e continua il processo di attivazione. Mentre il tuo iPhone tenta di attivarsi, tocca il pulsante “Indietro” e continua a configurare normalmente il tuo iPhone.

Nota: Ricorda che questo metodo è complesso e potrebbe non funzionare in tutte le situazioni. È importante notare che potrebbe non essere una soluzione permanente, e l’iPhone potrebbe richiedere di nuovo l’attivazione in futuro.

Metodo 3. Contatta il precedente proprietario dell’iPhone

Se hai acquistato l’iPhone da un precedente proprietario e ora è bloccato con il suo account iCloud, puoi contattare il precedente proprietario per chiedere il suo aiuto nel sbloccare il dispositivo. Puoi chiedere al precedente proprietario se puoi accedere al sito web ufficiale di iCloud (https://www.icloud.com) utilizzando il suo ID Apple e la password. Ecco i passaggi da seguire:

Passo 1. Dopo che il proprietario precedente ha effettuato l’accesso a iCloud, fai clic su Trova iPhone(Dov’è).

Passo 2. Fai clic su “Tutti i dispositivi” nella parte superiore dello schermo, scegli il dispositivo che desideri cancellare dal tuo account iCloud.

Passo 3. Quindi seleziona Inizializza l’iPhone (se necessario). Fai clic su Rimuovi dall’account. Il dispositivo verrà sbloccato e potrai utilizzarlo normalmente.

Questo metodo richiede la collaborazione del precedente proprietario e il suo consenso per sbloccare l’iPhone. Assicurati di gestire la situazione in modo rispettoso e legale.

Metodo 4: Contatta il supporto Apple

Se sei il legittimo proprietario dell’iPhone e hai dimenticato la password o l’ID Apple, puoi contattare il supporto Apple per assistenza. Tuttavia, potresti dover fornire documentazione che dimostri la tua proprietà del dispositivo. Apple apprezza molto la sicurezza e la privacy e, se la perdi o non hai una ricevuta o una prova, probabilmente non ti aiuteranno a sbloccarla. Il modo migliore per bypassare il Blocco attivazione Apple è utilizzare uno strumento di sblocco dell’ID Apple di terze parti come AnyUnlock, che può aiutarti a rimuovere l’ID Apple ed eliminare l’account iCloud senza inserire la password.

Conclusione

In conclusione, un iPhone bloccato dal proprietario può essere sbloccato, ma è importante agire in modo legale ed etico. Se hai il permesso del proprietario o sei il legittimo proprietario, AnyUnlock è un’opzione efficace e veloce per sbloccare l’iCloud. Tuttavia, se preferisci un metodo alternativo, puoi provare a utilizzare un server DNS diverso o contattare il supporto Apple. Ricorda sempre di rispettare la legge e la privacy altrui quando si tratta di sbloccare dispositivi.