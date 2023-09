Come stampare da smartphone: i migliori metodi e suggerimenti

Stampare da smartphone è una necessità per molte persone che usano il proprio cellulare per gestire documenti, foto o biglietti. In questo articolo ti spiegheremo come puoi stampare in modo semplice e veloce dal tuo smartphone, usando diverse opzioni a seconda del tipo di stampante e di dispositivo che possiedi. Vedremo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ogni metodo e ti daremo dei consigli pratici per semplificare il processo di stampa.

Indice dei contenuti

Stampare da smartphone con una stampante abilitata Wi-Fi

Stampare da smartphone con una stampante compatibile con AirPrint (per iPhone)

Stampare da smartphone con PaperCut Mobility Print

Stampare da smartphone con app di terze parti

Conclusione

Il primo metodo che ti proponiamo per stampare da smartphone è quello di usare una stampante abilitata Wi-Fi. Si tratta di una funzionalità che molte stampanti moderne offrono e che ti permette di stampare in modalità wireless direttamente dal tuo smartphone, senza bisogno di collegamenti via cavo o USB.

Per usare questo metodo, devi seguire questi passaggi:

Assicurati che la stampante e lo smartphone siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Scarica e installa l’app mobile ufficiale della tua stampante dall’app store del tuo smartphone. Se hai una stampante Canon, puoi usare l’app Canon Print per i modelli delle linee PIXMA, MAXIFY e SELPHY e l’app Canon PRINT Business per le linee professionali i-SENSYS e i-SENSYS X, Serie imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER e imagePRESS. Apri il documento o la foto che vuoi stampare sul tuo smartphone. Tocca l’icona “Condividi” o “Invia” nella tua app, poi seleziona “Stampa”. Scegli la tua stampante tra le opzioni disponibili, regola le impostazioni se necessario (numero di copie, formato, ecc.) e avvia la stampa.

Questo metodo ha il vantaggio di essere semplice e veloce, ma richiede che la tua stampante sia compatibile con il Wi-Fi e che sia connessa alla stessa rete del tuo smartphone.

Stampare da smartphone con una stampante compatibile con AirPrint (per iPhone)

Se hai un iPhone, puoi sfruttare una funzionalità chiamata AirPrint, che ti consente di stampare facilmente in modalità wireless da un iPhone, senza dover scaricare un’app aggiuntiva.

Per usare AirPrint, devi seguire questi passaggi:

Verifica che la tua stampante sia compatibile con AirPrint (molte stampanti più recenti lo sono). Assicurati che l’iPhone e la stampante siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Apri il documento, la foto o la pagina web che vuoi stampare sul tuo iPhone. Tocca l’icona di condivisione, poi seleziona l’opzione “Stampa”. Scegli la tua stampante tra i dispositivi disponibili, regola le impostazioni se necessario e avvia la stampa.

Questo metodo ha il vantaggio di essere pratico e intuitivo, ma funziona solo con gli iPhone e le stampanti compatibili con AirPrint.

Stampare da smartphone con PaperCut Mobility Print

Un altro metodo che ti suggeriamo per stampare da smartphone è quello di usare PaperCut Mobility Print. Questo servizio ti consente di stampare da Chromebook, iPad, iPhone, Mac, Windows e dispositivi Android. È compatibile anche con tutte le marche di stampanti e la configurazione è semplice anche per gli utenti meno esperti. Inoltre, è gratuito al 100%. Gli utenti di Chromebook possono stampare in remoto e fuori dalla rete inviando lavori di stampa su Internet.

Per usare PaperCut Mobility Print, devi seguire questi passaggi:

Scarica e installa PaperCut Mobility Print sul tuo computer seguendo le istruzioni del sito ufficiale. Scarica e installa PaperCut Mobility Print sul tuo smartphone dall’app store del tuo dispositivo. Apri il documento o la foto che vuoi stampare sul tuo smartphone. Tocca l’icona “Condividi” o “Invia” nella tua app, poi seleziona “Stampa”. Scegli la tua stampante tra le opzioni disponibili, regola le impostazioni se necessario e avvia la stampa.

Questo metodo ha il vantaggio di essere compatibile con qualsiasi stampante e dispositivo, ma richiede che tu scarichi e installi PaperCut Mobility Print sia sul tuo computer che sul tuo smartphone.

Stampare da smartphone con app di terze parti

Oltre ai metodi sopra menzionati, puoi anche usare delle app di terze parti che ti consentono di stampare da smartphone. Queste app possono offrire funzionalità aggiuntive e opzioni di stampa avanzate, ma devi verificare che siano affidabili e ben valutate dagli utenti e che siano compatibili con il tuo modello di stampante.

Per usare queste app, devi seguire questi passaggi:

Cerca nell’app store del tuo smartphone le app che ti permettono di stampare da smartphone, leggi le recensioni e scegli quella che ti sembra migliore. Scarica e installa l’app sul tuo smartphone. Segui le istruzioni dell’app per configurare la tua stampante e connetterla al tuo smartphone. Apri il documento o la foto che vuoi stampare, tocca l’icona di condivisione, poi seleziona l’app che hai scaricato. Scegli la tua stampante tra le opzioni disponibili, regola le impostazioni se necessario e avvia la stampa.

Questo metodo ha il vantaggio di offrirti una maggiore scelta e personalizzazione, ma richiede che tu faccia attenzione alla qualità e alla sicurezza delle app che usi.

Conclusione

Come hai visto, esistono diversi metodi per stampare da smartphone, a seconda del tipo di stampante e di dispositivo che possiedi. Ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro, quindi devi valutare quale sia quello più adatto alle tue esigenze. Con questi metodi semplici e pratici, ora potrai stampare da smartphone in modo facile e veloce.

