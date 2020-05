Come utilizzare Windows Phone in sicurezza

La tecnologia ci ha permesso di migliorare la nostra vita sotto tantissimi punti di vista, da quello sociale a quello lavorativo; ci ha anche però esposto a dei rischi a cui non eravamo abituati e che non essendo fisici e visibili sono estremamente più difficili da rilevare ed eliminare. Siamo costantemente potenzialmente subendo un attacco informatico e tutti i dispositivi sono vulnerabili, infatti sia tablet, smartphone, pc e qualsiasi altro apparecchio digitale può essere infettato.

Per i motivi precedentemente elencati è fondamentale la protezione del proprio mondo digitale e rimanere sempre aggiornati sulle nuove frontiere della protezione poiché i virus, malware e trojan sono in costante aggiornamento quindi il miglior sistema di sicurezza digitale di oggi potrebbe non esserlo più tra un mese. E’ quindi fondamentale eseguire periodicamente delle ricerche su come avere una protezione ideale per non avere delle brutte sorprese nel futuro

Le migliori applicazioni antivirus per Windows phone

Windows phone è il sistema operativo di casa Microsoft ideato per creare un mondo unico tra pc e telefono con un unico grande sistema operativo in grado di massimizzare le performance e interconnettere questi due ecosistemi. Ora analizzeremo alcune operazioni per migliorare il livello di sicurezza sullo smartphone, se invece siete interessati allo stesso argomento per il lato computer questa guida vi indicherà le migliori VPN adatte per Windows.

Norton Smartphone Security è la prima applicazione selezionata, come tutti sappiamo questo nome è conosciuto anche nella protezione per i pc e questa è la sua versione per i cellulari, permette di monitorare costantemente la situazione di salute del sistema offrendo anche la possibilità di creare una sezione spam peri messaggi la quale permette di eliminare tutti gli SMS indesiderati e potenzialmente pericolosi.

Nonostante l’installazione non sia del tutto intuitiva il servizio è molto efficace, il livello di protezione può essere impostato su 4 livelli differenti che permettono di cambiare da un livello più restrittivo ad un altro più permissivo. Sono possibili delle scansioni periodiche del dispositivo le quali segnalano anche la presenza di aggiornamenti; nel caso venga trovato qualcosa di sospetto l’applicazione permette alcune operazioni differenti: solo accesso, nega accesso elimina o quarantena in modo tale che voi possiate scegliere cosa farne.Un possibile difetto potrebbe essere che la sezione firewall è posta in un’interfaccia differente rispetto a quella antivirus, rendendo il tutto un po’ scomodo.

La seconda applicazione è Lookout Mobile Security, un software in grado di mantenere sempre sotto controllo il livello di sicurezza del dispositivo proteggendolo da malware, spyware e varie altre infezioni.

Per rendere possibile tutto ciò esegue una scansione su ogni applicazione e file scaricati in modo da bloccare in anticipo le minacce rendendo possibile l’installazione solamente a fonti sicure e verificate.

Oltre alla protezione dai virus questa applicazione sottolinea l’importanza dei backup dei propri dati, rendendo così più facile il recupero di essi, evitando quindi difficoltà e sforzi. Un’ultima funzione è la possibilità di rintracciare il proprio telefono da remoto in caso di furto o smarrimento, fornendo la possibilità di far squillare, bloccare e sbloccare il proprio dispositivo da distanza rendendo così più agevole il ritrovamento di esso.

Avg family safety oltre alle classiche funzioni di protezione permette di impostare alcune limitazioni ad i propri figli in modo tale che non vengano a contatto con siti pericolosi, fraudolenti o che rubano dati, rendendo quindi più sicura la navigazione a tutta la famiglia.

Altre applicazioni per la sicurezza

Oltre alle applicazioni che svolgono la funzione di antivirus esistono altri software che possono comunque aumentare la sicurezza sul vostro Windows phone. Una di queste è sicuramente Keeper, un sistema che permette un’archiviazione sicura delle password le quali vengono poi protette da una crittografia, permette, tramite un generatore di password, di creare frasi di sicurezze e codici molto sicure, permettendovi così di essere protetti e avere meno possibilità che violino i vostri account.

UN’applicazione importante per la sicurezza personale è Motioncam, un software che rileva il movimento o del rumore in un determinato spazio, appena sente qualcosa di sospetto inizia a registrare un video che sarà poi inviato direttamente al vostro servizio di posta personale. Si dimostra davvero utile nel caso di furto del dispostivi rendendo così riconoscibile il ladro.