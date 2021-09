Comprare DogeCoin: La mania di DOGE farà esplodere il prezzo fino a €1 nel 2021?

Nel mondo di oggi dove la moneta digitale sta guadagnando il posto che richiede, Bitcoin è l’unica cripto che la maggior parte delle persone conosce. dogecoin è stato lanciato nel dicembre 2013, popolarmente conosciuto come la moneta meme. Continua a leggere per sapere tutto sulla previsione del prezzo di Dogecoin per questo 2021 e oltre incluso come comprare Dogecoin.

Dogecoin 2021 era in una corsa al rialzo sovraestesa alimentata da volumi puri da commercianti di giorno, investitori istituzionali, celebrità e balene DOGE.

Impressionato dalla crescita della moneta e in attesa di fare un investimento? Ma preoccupato di ciò che il futuro riserva a questa moneta meme, perché dogecoin sta salendo? Dovresti comprare Dogecoin? Dogecoin è un buon investimento?

Ecco uno studio dettagliato, con gli ultimi aggiornamenti di Dogecoin e le previsioni di prezzo per aiutarti a decidere se dovresti comprare Dogecoin o no.

Panoramica

Criptovaluta Dogecoin Token DOGE Prezzo € 0.1999 Capitale di mercato € 26,025,849,095.0000 Alimentazione circolante € 131,128,539,043.6600 Volume di scambio € 1,592,311,662.0000

Cos’è Dogecoin (DOGE)?

Dopo il massiccio successo del bitcoin, dogecoin è stato lanciato nel dicembre 2013. Entro un mese ci sono stati più di un milione di visitatori al sito ufficiale. Ha iniziato con un prezzo di 0,006 euro. Oggi, la moneta ha fatto oltre il 5000% nel 2021.

Dogecoin è stato creato da Billy Markus, Oregon, e Jackson Palmer. È stato introdotto come uno scherzo, ma chi sapeva che sarebbe diventato così significativo nel mondo delle criptovalute. È anche usato dai rivenditori per ricevere pagamenti in tutto il mondo!

Analisi fondamentale

Dogecoin è un progetto di criptovaluta facile da usare, lanciato il 06 dicembre 2013. Utilizza la propria blockchain ed è ampiamente supportata da molti portafogli e scambi. Il caso d’uso principale è per effettuare pagamenti e recentemente è stato utilizzato anche come moneta di mancia per premiare piccoli gettoni alle persone durante le interazioni sui social media.

DOGE è stato fatto per essere facile da usare e ora si dice che abbia un tasso di inflazione più alto. I dogecoin sono monete inflazionarie mentre i Bitcoin sono monete deflazionarie, questo perché i Bitcoin hanno un limite al numero di monete che saranno prodotte e utilizzate per il mining. D’altra parte, dogecoin non ha alcun limite di questo tipo e quindi è inflazionaria, il che si aggiunge al suo vantaggio.

Stai pensando “dovrei comprare dogecoin adesso”? Questa guida fornisce tutti i dettagli necessari per evitare qualsiasi trappola se si decide di investire, e quali possono essere i potenziali lati positivi o negativi.

Comprare Dogecoin? Previsione del prezzo di Dogecoin 2021

Su una nota rialzista, DOGE ha continuato a scambiare a 0,007 euro durante l’inizio del 2021. Inoltre, ha mantenuto una tendenza consolidata fino alla metà di aprile. L’altcoin è stato scambiato a 0,34 euro quando è entrato a maggio. Successivamente, l’apparizione di Elon Musk nel famoso Comedy Show, SNL, e il suo tweet riguardante lo stesso accoppiato con la tagline ‘Dogefather’ ha fatto salire il prezzo di oltre il 15.000% dall’inizio dell’anno a un massimo storico di 0,74 euro l’8 maggio!

La criptovaluta ispirata ai meme è crollata a 0,22 euro il 19 maggio a causa del crollo del mercato. Il prezzo ha continuato a scendere a causa di una maggiore pressione di vendita, scivolando a 0,25 euro il 23 maggio. Il 2 giugno, è stato scambiato fino a 0,44 euro, ma non è stato in grado di mantenere i guadagni ed è sceso di nuovo a 0,16 euro il 22 giugno. La moneta meme è rimbalzata a 0,29 euro il 25 giugno, ma poi è scesa nel mese successivo, tornando al livello di 0,16 euro il 20 luglio.

Durante il Q3 del 2021, la moneta meme si stava consolidando entro 0,2 Quindi, dogecoin è morto? Scopriamolo

L’intervallo di prezzo si è stretto verso agosto, con dogecoin scambiato tra 0,19 e 0,21 euro fino a quando non è uscito il 7 agosto a 0,25 euro.

Nel complesso, il fatto che l’altcoin abbia una forte base di comunità indica che i prezzi di DOGE possono raggiungere nuovi massimi. Su questa nota, il prezzo di Dogecoin potrebbe raggiungere un massimo potenziale di 0,974 euro entro la fine del 2021.

D’altra parte, DOGE ha sempre avuto uno scenario Plump and Dump nello spazio. In qualsiasi momento, possiamo aspettarci che gli investitori vendano tutte le loro partecipazioni dopo che il loro obiettivo è in mano. Se questo o qualche forza esterna impatta il token meme, il prezzo DOGE può scambiare ad un potenziale minimo di € 0,201 entro la fine del 2021.

Previsione del prezzo di Dogecoin 2022

Se l’altcoin chiude quest’anno colpendo i massimi, allora il 2022 potrebbe iniziare rialzista a 0,99 euro. D’altra parte, se una trappola ribassista inghiotte, allora il commercio del 2022 potrebbe riprendere con una tendenza simile a 0,21 euro.

Il fatto che Dogecoin sia facile da estrarre ha sempre tenuto l’altcoin in prima linea. Inoltre, quest’anno gli scambi di criptovalute più popolari come Gemini ed eToro hanno quotato DOGE, facendo salire il prezzo. Se la valuta viene quotata in altri scambi familiari nel prossimo anno, il prezzo di DOGE può salire ancora e raggiungere i 2,382 euro entro la fine del 2022. Tuttavia, considerando le regolari pressioni di acquisto e vendita, il prezzo medio di Dogecoin potrebbe essere vicino a 1,639 euro.

D’altra parte, il fatto che la valuta digitale non abbia ancora un grande valore determina un impatto negativo su Dogecoin. Molti credono che sia solo una speculazione e se questa convinzione rimane inalterata, allora il prezzo può crollare a 0,474 euro.

Previsione del prezzo del Dogecoin a 5 anni

Una crescente FOMO con Elon Musk verso Dogecoin può avere un impatto sul prezzo per riscaldarsi raggiungendo un massimo di 7,833 euro nei prossimi cinque anni. In secondo luogo, se DOGE potesse sopravvivere con un tasso di crescita sostanziale in uno spazio altamente competitivo in futuro, le medie dovrebbero toccare i 5,497 euro.

D’altra parte, nei prossimi anni, se gli aspetti della criptovaluta come Zero staking rewards e non molta funzionalità avranno un impatto sul mercato, allora il suo prezzo potrebbe scendere. Così, al ribasso, il potenziale minimo potrebbe essere intorno ai 4,123 euro.

Previsione del mercato

Digitalcoinprice

Secondo Digitalcoinprice, il prezzo di Dogecoin aumenterà nei prossimi anni. Potrebbe essere scambiato entro 0,3589 euro entro la fine del 2021. Entro il 2023, The Meme Token potrebbe essere scambiato intorno a €0.5154 ed entro la fine del 2025, il prezzo potrebbe essere scambiato vicino a €0.7102.

WalletInvestor

Secondo WalletInvestor, Dogecoin è un buon investimento a lungo termine. Negli anni successivi, crescerà costantemente all’interno della gamma di trading di 0,329 euro nel 2021.

Cryptonewz

Secondo Cryptonewz, il prezzo del Dogecoin attraverserà 1€ entro la fine del 2021. Tuttavia, con una tendenza estremamente rialzista, il prezzo potrebbe raggiungere 1,7 euro e al contrario, se gli orsi prendono il sopravvento, allora il prezzo potrebbe chiudere il commercio annuale a 0,91 euro.

Entro il 2023, il prezzo potrebbe raggiungere 1,4 euro e tentare di mantenere al di sopra di questi livelli per tutto il 2024, negoziando a 1,7 euro e infine entro il 2025 chiudere il commercio intorno a 1,96 euro.

Capital.com

Capital.com prevede che Dogecoin possa essere scambiato entro gli stessi livelli di €0,3 a €0,33 entro la fine del 2021. Seguendo una lenta e costante tendenza al rialzo, il prezzo potrebbe salire fino a 0,75 euro entro il 2025 e superare 1 euro entro il 2026.

Il nostro pronostico Dogecoin

Il fatto che i marketer siano abbastanza ottimisti riguardo al progetto e le celebrità che saltano le gambe possono portare Dogecoin ad un valore che tutti si stupirebbero.

Secondo la previsione del prezzo di Dogecoin formulata da Coinpedia per il 2021, se il suo volume di scambio aumenta ulteriormente (si noti che è già in aumento), allora possiamo aspettarci che il prezzo di DOGE salga a 0,97 euro alla fine dell’anno.

d’altra parte, se il mercato è colpito da forze esterne come regolamenti o dichiarazioni negative da parte degli influencer, la moneta meme potrebbe scambiare ad un potenziale minimo di 0,20 euro.

Per una previsione a lungo termine, gli sviluppi tecnologici per migliorare la funzione di scaling possono causare un picco del prezzo di DOGE a 7,83 euro. Ma se il FUD aumenta tra gli investitori con il prezzo che passa in un triangolo volatile, l’altcoin potrebbe essere scambiato a 4,91 euro.

Usando la tabella qui sotto capisci cosa è possibile in termini di alti e bassi.

Anno Potenziale alto Potenziale Basso 2021 €0.974 €0.201 2022 €2.382 €0.474 2025 €7.833 €4.911

Sentimenti storici del mercato

2013

Dogecoin ha fatto il suo debutto nel dicembre 2013 a 0,0006 euro con una capitalizzazione di mercato di 3,5 milioni di euro. Per un anno, Dogecoin è stato su una traiettoria ascendente ed è raddoppiato esponenzialmente.

2014

Ma l’anno 2014 non è stato così buono per Dogecoin, Nuove criptovalute sono emerse sul mercato, come NEO, Stellar e Monero, e i commercianti hanno rivolto la loro attenzione a loro. Il prezzo di DOGE è sceso a 0,0001 euro.

2015

Il co-fondatore Jackson Palmer ha lasciato il progetto inaspettatamente nel 2015. Ha spiegato che ha preferito concentrarsi sugli aspetti tecnici della blockchain. Con la notizia, il mondo ha iniziato a parlare della morte imminente di DOGE, ma questo non è accaduto. DOGE riuscì a scambiare a 0,00014 euro entro la fine di dicembre 2015.

2017

Dogecoin, tuttavia, non ha attraversato la fascia di prezzo di 0,0002-0,0003 euro fino al 2017. Eppure i consumatori hanno acquistato le monete per i pagamenti personali, e la capitalizzazione dell’altcoin è aumentata costantemente. Poi il valore della moneta è aumentato drasticamente a 0,003 euro nella primavera del 2017 e ha continuato a variare ulteriormente. Sorprendentemente, DOGE è salito a 0,007 euro alla fine del 2017.

2018

Molte altcoin hanno iniziato a calare di prezzo già all’inizio del 2018, poiché diversi paesi del sud-est asiatico hanno iniziato a inasprire la regolamentazione statale sul settore delle criptovalute. Dogecoin non è stato diverso, ma ha recuperato rapidamente per colpire €0,017 e il prezzo è diventato costante. Successivamente il prezzo è sceso a 0,002 euro durante il mese di aprile. Il prezzo si è leggermente ripreso a 0,006 euro a settembre. DOGE è sceso di nuovo a 0,002 euro per concludere l’anno 2018.

2019

L’altcoin però ha scambiato lateralmente nel 2019 per gran parte dell’anno. Un po’ di impennata ha scortato il prezzo di mercato fino a circa € 0,004 intorno a luglio, ma in seguito ha perso gran parte di questi rendimenti entro la fine del terzo trimestre. Dogecoin è tornato a legarsi a 0,003 euro alla fine del 2019. Alla fine di dicembre 2019, Dogecoin era scambiato a 0,0020 euro.

2020

Dogecoin ha continuato il suo commercio a 0,002 euro durante l’inizio di gennaio. Con un miglioramento costante, il prezzo è riuscito a raggiungere €0,003 a metà febbraio ed è sceso ulteriormente a €0,0015 a metà marzo. Con alcune variazioni di prezzo, Dogecoin ha raggiunto €0,004 a luglio. DOGE ha iniziato una traiettoria ascendente come l’espansione del rally dei prezzi di Bitcoin a novembre e ha continuato il commercio a 0,003 euro. Dogecoin ha chiuso l’anno 2020 a 0,004 euro.

FAQ – Comprare Dogecoin

Dogecoin è un buon investimento?

Sì, Dogecoin potrebbe sicuramente essere un buon investimento, se stai cercando di investire a lungo termine.

Il prezzo del DOGE raggiungerà mai 1 euro?

Alcuni analisti credono che Dogecoin sia in una corsa al rialzo e potrebbe raggiungere 1 euro entro la fine del 2021. Ora che più persone stanno vedendo il potenziale della valuta, più saranno inclini ad acquistare, il che a sua volta significa che una corsa a 1 euro è imminente.

Dove scambiare Dogecoin?

Dogecoin può essere scambiato su scambi come Binance, OKEx, HitBTC, Thodex, VCC Exchange e molti altri.

Vale la pena comprare Dogecoin nel 2021?

Dogecoin ha il potenziale per essere un investimento lucrativo a breve termine.

Il prezzo di Dogecoin DOGE aumenterà?

Le fluttuazioni di prezzo di Dogecoin (DOGE) dipendono dall’analisi fondamentale, dai grafici di analisi tecnica e dalle previsioni di prezzo degli esperti. Tuttavia, nulla è certo nello spazio delle criptovalute.

Dogecoin è morto?

Dogecoin non è morto in questo momento, i picchi e le depressioni sono normali nel settore delle criptovalute, ma sembra che i commercianti di cripto siano passati ai molti imitatori di Dogecoin che hanno inondato il mercato nelle ultime settimane.