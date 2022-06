Con Android 13, gli smartphone Pixel ricevono il supporto exFAT

Grazie ad Android 13, gli smartphone Google Pixel potranno supportare il file system exFAT, ideato da Microsoft. Ciò consente la gestione di file superiori a 4 GB su dispositivi di archiviazione flash, in particolare. Questa gestione tardiva sui dispositivi Pixel è il risultato di un lungo e faticoso viaggio per Google…mentre altri produttori, come Samsung, offrono già questo supporto sui propri smartphone.

Come spiega Android Police, che risale alla genesi del caso, alcuni produttori avevano scelto di pagare, dal 2006, Microsoft per poter offrire il supporto exFAT sui propri prodotti. L’idea era quella di consentire agli utenti di utilizzare liberamente tutti i dispositivi formattati in exFAT come hard disk e chiavette esterne. L’arrivo di questo file system su Android 13 e Google Pixel arriva tre anni dopo che Microsoft ha scelto di portare avanti l’integrazione della tecnologia exFAT nel kernel Linux

Tuttavia, è stato necessario attendere che gli sviluppatori al lavoro sul kernel Android approfondissero la questione e integrassero, successivamente, questa funzionalità precedentemente aggiunta al kernel Linux. Tuttavia, c’era ancora un problema da risolvere perché exFAT si materializzasse sui dispositivi Pixel. Supportato con Android 12 (basato su Kernel Linux 5.10), il file system non era ancora compatibile con Pixel 6, in particolare a causa di una presunta assenza di binari specifici di “aiuto”, rileva Android Police. Sembra che questa lacuna sia stata colmata da allora con Android 13.

Pixel 6/6 Pro equipaggiati con Android 13 beta possono quindi finalmente gestire il file system exFAT. Questa “novità ” dovrebbe poi estendersi ai dispositivi di produttori che fino ad ora non avevano scommesso sulla tecnologia Microsoft.