Concorso di Natale Esselunga. In palio 1.000 iPhone 13 al giorno!

Come ogni anno, attesissimo, arriva il concorso di Natale di Esselunga che, negli ultimi anni, ha messo in palio numerosi premi e, anche per il 2021, non deluderà gli appassionati di tecnologia.

Infatti, Esselunga mette in palio ben 1.000 iPhone 13 di Apple al giorno!

Le modalità del concorso, come sempre, sono molto semplici. Dal 9 al 24 dicembre ogni 30 euro di spesa o 50 Punti Fragola, presentando la tua Carta Fìdaty, si riceverà una cartolina da grattare subito per scoprire subito se si ha vinto.

In palio, come detto, ci sono 16.000 iPhone 13 e altri 208.000 premi per un montepremi del valore di oltre 18 milioni di euro.

Come sempre, a sostegno del concorso, c’è il nuovo volantino Esselunga, nel quale viene spiegata nel dettaglio la normativa del concorso, i premi in palio e i negozi che vi partecipano.

iPhone 13 è l’ultimo modello della gamma di smartphone di Apple, offre un display Retina da 6,1 pollici, è mosso dal processore A15 Bionic ed è dotato di una doppia fotocamera da 12 Megapixel e memoria da 128 GB, per un valore commerciale di 939 euro. Tre i colori disponibili: blu, mezzanotte e galassia.

Potete leggere il regolamento completo del nuovo volantino Esselunga di Natale QUI.