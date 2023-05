Confermato: Google Pixel 7a uscirà l’11 maggio

Non è un segreto che il nuovo Google Pixel 7a lancerà molto presto: mancava ancora la conferma ufficiale, ma ora la abbiamo. L’account Twitter di Google India ha infatti mostrato l’immagine di un “nuovo telefono progettato da Google”, in uscita l’11 maggio.

Certo, non c’è alcun nome che specifichi di quale smartphone esattamente si tratti: tuttavia per quanto abbiamo visto fino ad ora è estremamente improbabile che non si tratti del Pixel 7a.

essendo un budget phone, il prezzo dovrebbe essere piuttosto abbordabile. Come specifiche ci si aspettano il processore Tensor G2, 8 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh e fotocamera da 64 Megapixel.

Nel frattempo manca ancora il prezzo: tuttavia l’uscita è vicina, e non manca molto per averlo effettivamente nelle nostre mani. Ovviamente uscirà in tutto il mondo, e non solo in India, ma anche in questo caso occorrerà attendere per scoprire le modalità.