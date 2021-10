Connettori audio e video: tutto quello che c’è da sapere sugli spinotti rca

Oltre a strumenti dotati di tecnologie avanzate, relativamente all’elaborazione e alla modifica dati, al giorno d’oggi, sono indispensabili anche dei connettori per poter utilizzare delle periferiche o traslocare dei segnali. Questi ultimi possono essere di varia natura ma i più importanti sono, senza dubbio, l’audio e il video; i connettori che consentono tale trasporto sono fondamentali non solo per i PC ma anche per stereo, TV, videogiochi e tanto altro. Uno spinotto molto diffuso e versatile è quello rca, ecco perché è bene approfondirne le caratteristiche.

Connettori rca: come sono fatti

Gli spinotti rca si impiegano sia in ambito casalingo che professionale in quanto si tratta di un sistema di facile installazione. Basta semplicemente incastrare l’estremità maschio in una presa femmina, o viceversa, e sono anche abbastanza resistenti. Ciò vuol dire che non si deformano facilmente a causa della pressione o delle elevate temperature, riuscendo a veicolare suono e video senza alterare il segnale. Il maschio è costituito da un perno centrale e un anello esterno modulabile che funge da massa, quello femmina è simile solo che ha la parte in mezzo bucata.

I connettori sono legati tra loro da un cavo coassiale che trasporta un singolo canale e può essere di lunghezze differenti. L’istallazione è molto facile basta seguire i colori di uscite e spinotti: il giallo rappresenta il canale video, il rosso l’audio destro e il bianco o il nero, a seconda dei dispositivi, l’audio sinistro. In questo modo si identificano subito i punti giusti di ancoraggio senza fare errori; fatto questo occorre esercitare una lieve pressione per incastrare le parti che sono volutamente un po’ più strette l’una dell’altra.

Dove comprare connettori rca e i vari modelli

La forza del connettore rca è la semplicità di trasmissione dei dati, non occorrono, infatti, tecnologie per la trasformazione del segnale ma questo semplicemente viene traslocato senza essere modificato. Si tratta di un sistema abbastanza datato, risale agli anni’50, ideato per il trasporto di segnali analogici e non digitali, ma attualmente può essere ancora impiegato come alternativa alla fibra ottica per l’audio, per l’alimentazione elettrica e per i dispositivi di Dolby Surround.

Per acquistare un cavo con connettore rca, o semplicemente lo spinotto da sostituire, ci si può rivolgere a negozi specializzati scegliendo anche quelli che operano in rete. In questi c’è una vastissima scelta, così si è sicuri di trovare ciò che effettivamente si stava cercando.

La possibilità di leggere le specifiche di ogni prodotto in schede dettagliate e chiedere assistenza tecnica al bisogno, rende tale soluzione la migliore. In questo modo, inoltre, c’è la possibilità di fare compere dove e quando si vuole e vedersi recapitare la merce direttamente all’indirizzo fornito in fase di check out. In commercio esiste semplicemente la parte metallica che crea il collegamento, disponibile placcata in oro o nichel, in alternativa ci sono prodotti dotati di rivestimento in plastica o con una rifinitura zigrinata. Prima dell’acquisto occorre valutare anche il tipo rca che si desidera: quelli dalla forma affusolata sono fatti appositamente per essere collegati a un cavo, mentre quelli che presentano degli occhielli vengono installati su un telaio.

Durante la scelta dei connettori occorre far caso che sul sito scelto per l’acquisto venga fornita la “Dichiarazione di Conformità RoHS“, questa attesta che per la produzione non sono stati impiegati materiali potenzialmente dannosi come ftalati, mercurio, piombo, cadmio ecc. Questi, infatti, con il surriscaldamento delle componenti elettriche potrebbe favorire il rilascio nell’ambiente di sostanze tossiche per l’uomo. A ciò spesso sono aggiunti i dettagli di conformità del prodotto che comprendono i materiali utilizzati, la denominazione del costruttore e la data di rilascio dell’attestazione.