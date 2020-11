Consigli e precauzioni per i siti di appuntamento online

Se ci si approccia per la prima volta, o comunque non si conosce ancora molto bene il mondo dei siti di dating online, può capitare purtroppo di incappare in qualche truffa, oppure di avere seriamente paura che ciò possa accadere. In fondo si sente ogni tanto parlare di questo tipo di situazioni, quindi si teme di incontrare (seppur virtualmente) persone scorrette, che mentono sulla propria identità, che si prendono gioco di noi, oppure cose addirittura ben peggiori, come l’ipotesi che mirino ai nostri dati sensibili, o ai nostri soldi. Purtroppo, come nella vita di tutti i giorni, anche online è sempre altamente consigliabile prestare la massima attenzione alle persone che andiamo a conoscere e a quello che decidiamo di condividere con loro. I visitatori e gli utenti di questo sito hanno identificato una serie di possibili minacce e cose a cui prestare attenzione quando si chatta con qualcuno online. La maggior parte dei siti di incontro, specialmente quelli più seri e attendibili, mettono sempre a disposizione degli utenti una lista con le domande più frequenti (faq), così come una sezione dedicata proprio ai consigli utili: evitare di comunicare i propri dati privati, segnalare eventuali utenti sospetti e bloccarli. Suggerimenti e consigli sono disponibili, ovviamente, anche per eventuali incontri di persona. Qualsiasi dubbio (o ulteriore domanda) abbiate, vi consigliamo caldamente di contattare lo staff del sito in questione.

Come scegliere un sito di dating affidabile

Ormai esistono veramente un’infinità di siti di incontri online, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta degli utenti: c’è chi preferisce conoscere uomini e donne più giovani, oppure più maturi, chi sogna una relazione seria e chi al contrario non desidera altro che un’avventura passionale. Quello però a cui bisogna necessariamente prestare la massima attenzione è l’affidabilità e la serietà della piattaforma. La gratuità o meno non è un indice da prendere in considerazione, in quanto possiamo confermavi senza alcun dubbio che ne esistono tante serie e attendibili sia del primo tipo, che del secondo. Pagare non è sempre sinonimo di qualità, così come il contrario. Come capire quindi se vale la pena iscriversi su un sito, oppure se è meglio evitare e passare al prossimo? Quello che vi suggeriamo è di consultare sempre (davvero sempre!) le recensioni e le opinioni online di quella particolare piattaforma. Su Internet è possibile trovarle in maniera assolutamente facile e rapida, semplicemente googlando il nome del portale, più la parola “recensioni”, “opinioni” o “commenti”. Molti ex o attuali utenti vi racconteranno della propria esperienza e vi diranno se secondo loro quel sito merita fiducia, oppure se è meglio starne alla larga.



Modi sicuri per comunicare

Cosa è meglio dire e cosa è invece meglio non diffondere quando si conosce qualcuno online? È scontato, ma doveroso ricordare, di evitare di diffondere i propri dati sensibili, il numero di telefono (i siti di incontro hanno sempre una chat interna per poter scambiare messaggi con gli altri membri della community, quindi non occorre), estremi della propria carta di credito e/o altri sistemi di pagamento. Quando non siete sicuri delle intenzioni o dubitate della serietà di un utente potete sempre segnalarlo, oppure addirittura bloccarlo, in modo che non gli sarà più consentito comunicare con voi in nessun modo. Purtroppo, non si ha sempre a che fare con gente corretta e onesta, alcuni potrebbero proprio approfittare del mondo virtuale in cui vi trovate, quindi prestate sempre la massima attenzione quando chattate online.

Suggerimenti da tenere a mente quando incontrate qualcuno nella vita reale

Siete finalmente riusciti a organizzare un’uscita romantica con una persona conosciuta online, grazie a un sito di incontri. Certo, questo è sicuramente positivo, un momento emozionante e che speriamo possa regalarvi delle emozioni e dei momenti unici, romantici e indimenticabili. È anche doveroso però ricordarvi di restare sempre con i piedi per terra e prestare sempre la massima attenzione alla vostra sicurezza, prima di ogni altra cosa. Se si tratta di un primo appuntamento evitate assolutamente luoghi appartati, isolati e in cui − nella malaugurata ipotesi abbiate bisogno di aiuto − si faccia fatica a raggiungervi. Se siete donne, vi consigliamo di non farvi venire a prendere o riportare a casa dall’uomo di turno, siate prudenti e, se possibile, raggiungere il luogo del vostro appuntamento autonomamente, o tramite una persona di vostra fiducia. Se durante l’appuntamento, per qualsiasi motivo, doveste sentirvi a disagio, avere paura o preferire di mettere fine a quell’incontro, non abbiate nessun dubbio o timore nel farlo! Come ultima cosa, tenete sempre a portata di mano il vostro telefono, per contattare una persona fidata (un amico, un familiare o un collega) in caso di bisogno.

Per il bene degli altri utenti vi consigliamo inoltre di segnalare la cosa allo staff, che prenderà i dovuti provvedimenti.