Coronavirus: LG chiude una fabbrica di display

LG ha abbassato le serrande di una propria fabbrica di display per smartphone. La notizia arriva dalla Corea del Sud e ovviamente la causa di tutto ciò è il coronavirus.

La fabbrica in questione è stata chiusa a causa di un caso confermato in una banca proprio accanto alla fabbrica. Un impiegato della banca si è dimostrato positivo al COVID-19, portando LG a prendere precauzioni per prevenire la diffusione della malattia ai suoi operai.

Chiusura della fabbrica Gumi: Deja Vu

La fabbrica di LG per gli schermi dei telefoni non è il primo impianto a Gumi a chiudere. Un dipendente dello stabilimento Samsung nella stessa città è risultato positivo al coronavirus provocando la chiusura di 2 giorni per permettere di igienizzare lo stabilimento.

Gli arresti delle fabbriche di LG e Samsung sono solamente una goccia in mezzo al mare di una situazione ancora più critica che conta ad oggi 4.212 casi di coronavirus nella sola Corea del Sud.