Sony S20A: display da 5,45″ e batteria da 4.000 mAh

Sony sta lavorando a un nuovo telefono con un display da 5,45″. Si chiama Sony S20A e, guardando i dati delle certificazioni Tenaa, misura 150,8 x 72,8 x 12,5 mm. Dimensioni abbondanti e sufficienti per farci capire che il dispositivo non dovrebbe appartenere alla serie “Compact”.



Per fare un confronto, l’Xperia XZ2 Compact (schermo da 5” in formato 16:9) è molto più piccolo con 135 x 65 x 12,1. L’altezza dell’S20A potrebbe in parte essere spiegata con una diversa ratio dello schermo, ma guardando le specifiche della larghezza, ci si convince sempre di più che dovrebbe trattarsi di uno smartphone entry level, con cornici laterali non proprio iper sottili.

Interessante anche notare che la capacità della batteria di Sony S20A è di 4.000 mAh, piuttosto grande per gli standard Xperia. L’XZ Compact ha una batteria da 2.870 mAh, l’Xperia 5 da 3.140 mAh.



Una capacità “importante”, dunque, fino ad ora vista solo sul modello Xperia 1 II, non ancora uscito sul mercato e presentato la scorsa settimana dal produttore giapponese.