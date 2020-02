Sony Xperia 1 II ufficiale: intrattenimento allo stato puro

Avrebbe dovuto essere al MWC 2020 ma con la cancellazione dell’evento, l’annuncio di Sony si è svolto online, attraverso una conferenza registrata e trasmessa su YouTube.

Il produttore giapponese ha presentato, come ogni anno, la sua nuova gamma di smartphone con un nuovissimo top di gamma: Xperia 1 II o Xperia 1 “Mark 2” che succede all’Xperia 1 del 2019 .

4K, HDR e non solo

Sony conserva molte delle funzionalità principali dell’Xperia 1 per questa nuova generazione, incluso lo schermo OLED 4K HDR da 6,5 pollici in formato 21:9.

Il modello è sempre senza bordi e senza tacche, permettendo di sfruttare al massimo i contenuti in 21:9, il formato standard del cinema utilizzando anche una frequenza di aggiornamento di 60 Hz che grazie all’effetto “Motion Blur” dovrebbe dare l’effetto dei 90 Hz.

A questa schermata viene aggiunto l’audio stereo nella parte anteriore, ma anche il ritorno della porta jack da 3,5 mm. Infine, l’Xperia 1 II introduce il DSEE Ultimate, una nuova versione dell’algoritmo di decompressione audio del produttore giapponese.

Fotocamere

Xperia 1 utilizza 3 fotocamere con un sensore iTOF aggiuntivo con la seguente configurazione della telecamera:

16 mm: 12 Megapixel 1 / 2,6 pollici

24 mm equivalente: 12 Megapixel 1 / 1,7 pollici

70 mm equivalente: 12 Megapixel 1 / 3,4 pollici

Gli obiettivi saranno fabbricati da Zeiss, uno dei partner storici di Sony nel campo della fotografia ma che eravamo soliti vedere a fianco di Nokia.

Come tutti i top di gamma previsti per il 2020, Sony Xperia 1 passa a Snapdragon 865, il miglior chip di Qualcomm e quindi al 5G “Sub 6”, ovvero del 5G senza onde millimetriche e il più facile da integrare inizialmente per smartphone e reti mobili.

Ecco un riepilogo della scheda tecnica:

Display OLED 4K HDR da 21: 9 da 6,5 pollici

Qualcomm Snapdragon 865

8 GB di RAM

256 GB di spazio di archiviazione

Camera: 3 obiettivi

Fotocamera frontale da 8 Megapixel

Batteria da 4000 mAh

Resistenza alla polvere e all’acqua IP65/68

166 x 72 x 7,9 mm

181 grammi



Prezzo e uscita

L’Xperia 1 II sarà disponibile nella primavera del 2020 con a bordo Android 10 a partire da 1199 euro, in 2 colori: nero e viola.

Questo è un aumento di 200 euro rispetto al prezzo dell’Xperia 1 al suo lancio nel 2019. A questo prezzo, la Sony si colloca sopra l’iPhone 11 Pro e tra i prezzi del Galaxy S20 Plus e del Galaxy S20 Ultra.