L’annullamento del MWC di Barcellona ha creato non pochi disagi alle aziende di telefonia che si vedono costrette a reinventare le presentazioni dei loro modelli. Non fa eccezione realme che ha sostituito la presentazione di Barcellona con un evento da seguire via streaming questa mattina. Evento che è appena terminato (iniziava alle ore 10.00 ora italiana) con la presentazione del realme X50 Pro 5G.

realme 50 Pro 5G: le caratteristiche

Dopo l’ottimo realme X2 pro, presentato qualche mese fa, un vero top di gamma al prezzo di 449 euro, realme punta ancora più in alto con il nuovo realme X50 Pro 5G. Siamo infatti in presenza di uno smartphone dotato del nuovo Snapdragon 865, il nuovo processore flagship di Qualcomm (con connettività 5G), coadiuvato da 6 a 12 GB di Ram a seconda delle versioni e da 128 o 256 GB di storage. Il comparto fotografico principale si avvale di un sensore quadruplo: 64 Megapixel (AI Quad Camera, 26mm, FOV 78.6°, f/1.8) – 8 Megapixel (Ultra wide-angle & macro camera 15.7mm, FOV 119°, f/2.3) – 12 Megapixel (Tele camera 54.08mm, f/2.5) + 2 Megapixel (bianco e nero). La fotocamera frontale è invece da 32 Megapixel (sensore Sony, wide-angle camera, f/2.5). Il display è 6,44 pollici con risoluzione di 1.080×2.400 pixel. Chiudiamo la panoramica delle specifiche con il dato della batteria: 4.200 mAh con ricarica super rapida da 65 W (ricarica il telefono al 100% in soli 35 minuti). Per quanto riguarda i prezzi sono stati dati quelli spagnoli che di solito differiscono leggermente da quelli italiani.

La versione 8+128 GB costa 599 euro, quella 8+256 GB, 699 euro e infine, se volete avere 12 GB di Ram e 256 GB di storage dovrete sborsare 749 euro.