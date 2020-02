Sony Xperia 10 II ufficiale: il rinnovamento della gamma media

Insieme a Xperia 1 II, Sony ha anche svelato l’Xperia 10 II, il nuovo telefono di fascia media successore diretto dell’Xperia 10 dell’anno scorso.

Realizzato in metallo e vetro, il dispositivo non include un foro o una tacca per la fotocamera del display ma una cornice sopra e sotto il display. Lo scanner di impronte digitali del dispositivo si trova proprio sotto i pulsanti di volume su e giù a destra.

Sony Xperia 10 II viene fornito con una singola fotocamera frontale e il suo modulo fotocamera posteriore è posizionato nell’angolo in alto a sinistra con telecamere allineate verticalmente sul retro e rispettivamente da 12, 8 e 8 Megapixel. La fotocamera principale da 12 Megapixel include un obiettivo da 26 mm all’interno. Una delle fotocamere da 8 Megapixel include un obiettivo da 52 mm mentre l’altra è da 16 mm.

Gallery











L’Xperia 10 II è dotato di un display FullHD+ OLED da 6 pollici con proporzioni di visualizzazione 21:9. Questo display viene fornito con “Ottimizzazione dell’immagine video“, afferma Sony.

Il processore octa-core a 64 bit Snapdragon 665 alimenta questo telefono e non uno delle serie 700. Troviamo poi 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Una batteria da 3.600 mAh è inclusa nel telefono e non è rimovibile.

Di interessante troviamo anche che il dispositivo supporta la ricarica rapida ed è dotato di certificazioni IP65/68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Prezzo e uscita

Non sappiamo ancora quanto costerà questo smartphone ma la data d’uscita è prevista per primavera.