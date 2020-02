Huawei ha deciso di portare sul mercato italiano il suo primo smartphone con schermo flessibile. Il dispositivo si chiama Mate XS, rappresenta un’evoluzione del Mate X presentato lo scorso anno, e comincerà la sua distribuzione nei punti vendita nei prossimi giorni.

Mate Xs mantiene la sua caratteristica principale: quella di avere un grande display Oled da 8 pollici che si apre ad ali di falco con una risoluzione di 2.480×2.200 pixel. Da chiuso, invece, gli schermi diventano due: uno da 6,6 pollici e l’altro da 6,38 pollici.

Lo smartphone è dotato della connettività di quinta generazione ed è infatti mosso dal processore Kirin 990 5G. Offre 8 GB di Ram e 512 di spazio di archiviazione espandibile con schede NM Card.

Mate XS dispone dell’interfaccia EMUI, basata su Android 10, con i Huawei Mobile Services (non ci sono al momento di servizi di Google ma la maggior parte delle applicazioni possono essere scaricate dall’App Gallery del produttore cinese).

C’è un’importante sezione fotocamera con sensori da 40 (principale), 16 (ultra grandangolare) e 8 Megapixel (tele) e sensore di profondità.

Il produttore ha lavorato in questi mesi per rafforzare l’intera struttura dello smartphone, per rendere la cerniera più affidabile, la piegatura più dolce e lo schermo più resistente. Il risultato è un dispositivo che, tenuto fra le mani, appare solido, quasi massiccio con i suoi 300 grammi di peso, bello a vedersi e con un pannello la cui piega, almeno inizialmente, si intravede a malapena.

Mate XS è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida (Huawei Supercharge) a 55 W.

Il prezzo di vendita sarà importante: 2.599 euro al pubblico.