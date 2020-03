Corsi d’inglese: perché prediligere quelli online?

In un mondo globalizzato, una corretta conoscenza della lingua inglese è di fondamentale importanza per restare al passo coi tempi. L’idioma di “Sua Maestà”, infatti, è riconosciuto come la lingua mondiale, che viene utilizzata negli ambiti medici, scientifici e finanziari per stilare i più rilevanti trattati di tali materie. La sua importanza, ovviamente, è riconosciuta anche a livello commerciale. Ed un paese come il nostro, particolarmente votato all’export, ne è abbondantemente conscio.

Conoscere l’inglese: elemento indispensabile nel terzo decennio del nuovo millennio

Un dato, meglio di qualsiasi altro, testimonia questa presa di coscienza da parte del tessuto produttivo nazionale: quasi il 50% dei colloqui di lavoro, infatti, viene eseguito sia in italiano che in inglese. Ed in alcuni settori, ad esempio quelli agroalimentare e turistico, questo percentuale aumenta sensibilmente. In parole povere: nel 2020, non si può rinunciare a conoscere ed esprimersi correttamente in inglese. Il nostro paese, in tal senso, registra un corposo gap rispetto ad altre nazioni. E se il confronto può risultare “sterile” nei riguardi dei paesi anglosassoni, come – ad esempio – la Germania, non si può dire altrettanto se viene paragonato con altri paesi latini, dove la conoscenza dell’inglese risulta maggiore rispetto a quella dello Stivale.

Molti italiani, di conseguenza, si trovano spesso spiazzati e costretti ad approfondire, o imparare da “zero” la lingua d’oltremanica. Esistono, però, alcuni istituti che possono risultare preziosi per un apprendimento approfondito dell’inglese, grazie alla professionalità del corpo docente e una metodologia di insegnamento moderna e pronta ad abbracciare le più svariate esigenze dell’alunno, come la scuola di inglese a Bari. Gli istituti più seri, oltretutto, forniscono la possibilità di seguire i corsi direttamente a domicilio, accendendo tramite il proprio pc o tablet. Un vantaggio che, in misura sempre crescente, viene accolto positivamente dagli utenti, spesso impegnati nell’espletamento della propria attività lavorativa e, conseguentemente, in grande difficoltà nel seguire un corso d’inglese in aula.

Corsi d’inglese online: quali sono i tratti caratteristici?

Anche il mondo dell’insegnamento, ormai da almeno due decenni, ha capito e fatto propri i vantaggi dell’e-learning, che consente all’allievo di apprendere l’inglese all’interno delle proprie mura domestiche in tutta comodità e agli orari prediletti. Conciliare lo studio col lavoro, soprattutto quando ci si deve impegnare anche nelle faccende familiari, risulta di vitale importanza per ogni singolo individuo. Oltre alla comodità, sono tanti altri i vantaggi che è in grado di fornire un corso online di inglese. Il relax e tepore del proprio ambiente domestico, infatti, aumenta sensibilmente il grado di concentrazione nell’apprendimento e lo accelera, spesso, in maniera significativa. Inoltre, la possibilità di ottenere la lezione on-demand consente di poter ascoltare più volte alcuni punti critici, che in un primo istante potrebbero risultare non del tutto chiari all’utente.

Le lezioni online, però, possono essere sfruttate non solo nella modalità “on-demand”. Gli istituti più seri e qualificati, infatti, dispongono di docenti che si possono interfacciare con i propri studenti in “real time”, rispecchiando fedelmente quanto avviene, di norma, in una normale lezione tenuta in aula. In questo caso, per quanto ovvio, il livello di interazione è assai elevato ed è forse per questo motivo che, indipendentemente dal fatto che venga fatta singolarmente o a gruppi, risulta tutt’oggi la prediletta da coloro che decidono di imparare l’inglese sfruttando la grande rete telematica.

D’altro canto, disporre di un docente che può fornire risposte immediate e tempestive, aumenta indubbiamente le probabilità di successo nell’apprendimento della lingua. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità di simulare un colloquio di lavoro, che può essere effettuata, grazie ai corsi online, anche senza essere presenti fisicamente in aula. Inoltre, la presenza di un docente dell’altra parte dello schermo può aiutare l’allievo anche nel migliorare la propria pronuncia.