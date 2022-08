Cos’è Android 12L, il sistema operativo che ha esordito sul Samsung Galaxy Z Fold4

Sono passate poche ore dalla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung.

In particolare, il Galaxy Z Fold4 è animato da One UI 4.1.1 e offre numerose nuove funzionalità di multitasking realizzate – come ha comunicato Samsung – “con i partner”.



Una di queste si chiama Android 12L. Si tratta di una particolare versione del sistema operativo di Google sviluppata appositamente per le esigenze degli smartphone pieghevoli. Google aveva inizialmente introdotto la versione L nell’ottobre 2021. La lettera L rappresenta – anche visivamente – schermi di grandi dimensioni, cioé identifica fondamentalmente i dispositivi pieghevoli e i tablet oltre ai dispositivi Chrome OS.

Android 12L può in teoria essere installato su qualsiasi dispositivo, ma è ottimizzato per il multitasking così come le sue app, modificate per adattarsi ai grandi schermi. Le app di Google sono disponibili in due colonne e risultano dunque più facili da navigare su un display quadrato, mentre le app di produttività e quelle dei social media sono “smart” perché comprendono quando il dispositivo è piegato e quando lo schermo è completamente esteso, così da cambiare il loro orientamento e il loro comportamento.

Android 12L per il momento è stato adottato solo dal modello Galaxy Fold4, mentre lo Z Flip4 ha mantenuto la versione originale del sistema operativo di Big G.