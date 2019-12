Cover personalizzate: un regalo unico nel suo genere!

Il Natale sta per arrivare e non sapete che regalo acquistare per i vostri cari? Un suggerimento arriva da personalizzalo.it, uno dei principali siti per creare cover personalizzate online per smartphone, tablet e MacBook.

Per creare la vostra cover personalizzata, tutto avviene su internet e non dovete fare altro che scegliere il vostro modello di smartphone/tablet e computer Apple e selezionare la vostra immagine preferita. Ma la vera novità risiede nel poter caricare delle proprio foto da portare sempre sul retro del proprio inseparabile telefonino!

Ci vogliono pochissimi click per fare tutto in estrema semplicità e meno di 72h per ricevere la cover a casa tua.

Tra i marchi di elettronica più famosi per cui sono disponibili le cover personalizzate citiamo: Apple, Samsung, Huawei, Wiko, Xiaomi, OnePlus, Motorola, LG, Google, Asus, Alcatel e molti altri. La lista completa di tutti i modelli supportati è disponibile sul sito ufficiale (https://www.personalizzalo.it/crea/crea-cover).

Una volta selezionato il modello, è possibile caricare una vostra foto o scegliere una grafica esclusiva dagli artisti interni che con i loro capolavori possono stuzzicare la vostra attenzione per stravolgere il design.

Prezzi

Per ciò che riguarda i prezzi, abbiamo provato a configurare uno degli ultimi arrivati in casa Apple, ovvero iPhone 11. Una custodia morbida personalizzata con una nostra foto costa 19,90€. Insomma, un’idea regalo low cost e originale per stupire la propria fidanzata o un famigliare!