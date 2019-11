Creative ha annunciato oggi Creative SXFI THEATER, una soluzione interessante nel mondo delle cuffie wireless. Integrando il realismo audio di Super X-Fi, le cuffie olografiche con cui Creative ha vinto 15 best-of awards al CES 2019, SXFI THEATER, con trasmissione audio wireless a bassa latenza e lunga durata della batteria, ha le carte in regola per diventare un ottimo strumento per l’ascolto cinematografico.

Le nuove cuffie Bluetooth offrono connettività audio senza fili, ma non è raro riscontrare problemi di latenza. Per arginare questo problema SXFI THEATER fa un passo avanti grazie alla trasmissione audio wireless digitale a 2,4 GHz proprietaria, con una latenza cinque volte inferiore rispetto a una tipica trasmissione Bluetooth. La trasmissione viene eseguita tramite SXFI TX, un dongle Usb del trasmettitore wireless che accompagna le cuffie. La distanza effettiva di 10 m può essere estesa tramite una prolunga Usb in dotazione con un cavo lungo 1,2 m.

All’interno di SXFI THEATER sono inoltre presenti i driver al neodimio da 50mm sintonizzati per fornire un audio potente ma accurato e in grado di riprodurre bassi cinematografici, un must-have per gli amanti del cinema. SXFI THEATRE garantisce una nuova esperienza audio cinematografica completa di una serie di funzioni che ne incoraggiano l’uso prolungato. La batteria dura fino a 30 ore e i morbidi padiglioni in pelle offrono un’ottima ergonomia.

SXFI THEATRE è compatibile con PC, Mac, PS4 e Nintendo Switch ed ha un prezzo di 199 euro. Per info: https://it.creative.com/