Cyberbullismo sui minori: YouTube alza la guardia sui contenuti sensibili

Negli ultimi tempi il cyberbullismo si caratterizza come un problema sempre più pressante e interessa in particolare i più giovani. In un contesto del genere, caratterizzato dalla diffusione dei social e di internet in generale, alcune piattaforme, come, per esempio, YouTube, hanno un ruolo fondamentale nell’influire sull’ambiente digitale in cui i minori si muovono nella loro vita quotidiana. Di recente in particolare YouTube ha annunciato nuove misure per rafforzare la sicurezza e avere la possibilità di proteggere i minori da contenuti che potrebbero essere dannosi. L’obiettivo è quello di segnare un passo importante nella lotta contro il cyberbullismo.

Il problema del cyberbullismo

Naturalmente il pericolo che i propri figli incorrano in episodi di cyberbullismo rappresenta una preoccupazione più che giustificata per tanti genitori e, sebbene il mercato metta a loro disposizione dei validi strumenti per intercettare questo problema alla radice, è importante che anche le piattaforme social e le grandi aziende attive nel web facciano la loro parte per prevenire questa piaga sociale.

Il cyberbullismo rientra nell’uso di piattaforme digitali per intimidire, umiliare o molestare altre persone. Colpisce soprattutto i minori. È una vera e propria forma di bullismo esercitato a livello psicologico, che ha delle conseguenze devastanti sulla salute mentale e sul benessere. In alcuni casi, infatti, i ragazzi possono sperimentare problemi come depressione e ansia e anche pensieri suicidi.

Le nuove misure di YouTube contro il cyberbullismo

YouTube, poiché è una delle piattaforme più popolari tra i minori, si trova al centro di questo argomento. La piattaforma di cui si sta parlando spesso è stata criticata per non aver fatto abbastanza per filtrare i contenuti nocivi o per non aver implementato politiche efficaci contro il cyberbullismo.

Anche in risposta a queste critiche, YouTube ha comunque introdotto diversi strumenti per migliorare la sicurezza. Per esempio, sono stati inclusi degli algoritmi avanzati, in grado di rilevare e rimuovere automaticamente commenti e contenuti offensivi. La piattaforma, inoltre, oltre ad investire sulla supervisione umana, ha deciso di immettere delle segnalazioni efficaci, in modo che gli utenti possano segnalare contenuti inappropriati.

La sensibilizzazione sul fenomeno

Ma non si tratta soltanto di misure tecniche che possono proteggere i più giovani. Infatti YouTube sta lavorando anche per una politica di educazione e di sensibilizzazione, per aumentare fra i ragazzi la consapevolezza sul cyberbullismo.

Questi obiettivi si perseguono attraverso la creazione di contenuti educativi e tramite la collaborazione con esperti e organizzazioni che lavorano per combattere il bullismo online. In questo modo sia i giovani che i loro genitori hanno delle risorse utili molto importanti.

Le reazioni a queste nuove misure introdotte da YouTube da parte della comunità sono state molto positive. Infatti anche gli esperti di sicurezza online e le organizzazioni che si occupano di protezione dell’infanzia hanno mostrato di accogliere con favore gli sforzi di YouTube. Ci sono comunque coloro che ritengono che ci sia molto da fare.

La responsabilizzazione degli utenti

Il coinvolgimento dei genitori e degli educatori è un aspetto essenziale nella lotta al cyberbullismo. YouTube sta incoraggiando questo coinvolgimento tramite la creazione di guide e materiali informativi. Ma c’è un altro elemento che non va trascurato e che è rappresentato dalla responsabilizzazione degli utenti, specialmente dei più giovani.

Anche YouTube sta promuovendo campagne di sensibilizzazione che hanno come fine quello di educare i giovani sull’importanza di un comportamento responsabile e rispettoso su internet. Si vuole far riflettere sul pensare prima di postare e sull’essere consapevoli dell’impatto che parole e azioni possono avere sugli altri utenti di YouTube.