Da IKEA E Sonos la nuova versione della lampada SYMFONISK

IKEA e Sonos hanno lanciato la nuova versione della lampada da tavolo SYMFONISK, che unisce le funzionalità intelligenti di una lampada a quelle di una cassa audio. La lampada, che non rappresenta una novità nel catalogo della catena svedese, è stata perfezionata sotto il profilo acustico e del design.

“Dal lancio della prima lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK abbiamo imparato molto su come e dove viene usato il prodotto. Molte persone, per esempio, tengono la lampada sul comodino; per questo l’abbiamo riprogettata con una base un po’ più piccola. Per quanto riguarda il design, inoltre, ora offriamo ai clienti una scelta più ampia. La lampada sarà sempre in perfetta armonia con la casa,” dice Stjepan Begic, Product Owner di IKEA of Sweden. “Integrando una cassa in una lampada da tavolo, risparmiamo spazio, riduciamo il disordine e creiamo atmosfera con la luce e il suono,” aggiunge.

SYMFONISK offre una base con cassa Wi-Fi e il paralume per lampada, in vendita separatamente. I clienti possono scegliere fra due colori per la base, bianco o nero, e due paralumi di diverso stile e colore: in tessuto o in vetro, in bianco o nero. Con l’aggiunta dell’attacco E27, la lampada ora supporta ancora più lampadine.

“Le persone investono nei propri spazi e trovano nuove soluzioni creative per mettere in mostra il loro stile personale. Il sound è diventato un elemento importante per creare la giusta atmosfera,” spiega Sara Morris, Principal Product Manager di Sonos. “La nuova lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK è più piccola e offre più possibilità di scelta in termini di design, è stata migliorata anche nell’acustica e ora regala un’esperienza d’ascolto coinvolgente e cristallina, ovunque sia collocata all’interno della casa.”

La nuova lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK ha un’architettura acustica rinnovata, con una guida d’onda progettata ad hoc per dare vita a un’eccellente esperienza acustica, sotto ogni angolazione. La lampada si connette alla rete Wi-Fi e può essere usata come unica sorgente sonora nella stanza, oppure collegata ad altri prodotti Sonos, inclusi quelli della serie SYMFONISK. Come tutti i prodotti SYMFONISK, anche questa lampada fa parte del sistema Sonos, che mette a disposizione degli utenti oltre 100 servizi di streaming.

La nuova lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK è ora disponibile nei negozi IKEA e su IKEA.it.