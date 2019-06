Da Nokia una soluzione per le batterie del futuro

Nokia Bell Labs, una sussidiaria di Nokia, ha collaborato con Advanced Materials e BioEngineering Research (AMBER) allo scopo di offrire una nuova soluzione per la composizione delle batterie per aumentarne la durata senza gravare sulle dimensioni della cella.

In un evento al Trinity College di Dublino, le due società di ricerca hanno annunciato che il loro design innovativo consentirà di stipare 2,5 volte la durata della batteria rispetto a quella offerta da altre soluzioni sul mercato.

Dato che il mondo si sta attrezzando per il 5G, la durata della batteria diventerà sempre più importante. Nel passato recente non ci sono stati progressi significativi nella tecnologia delle batterie ma sembra che Nokia Bell Labs e AMBER abbiano finalmente compiuto il miracolo giusto in tempo per l’arrivo della prossima generazione di reti wireless.

Lo scopo è quello di più che raddoppiare la durata della batteria dei telefoni senza renderli più pesanti. Come ha detto Paul King dei Nokia Bell Labs, più energia in uno spazio minore avrà un enorme impatto sul 5G.

I ricercatori hanno depositato un brevetto per proteggere il loro design e presto potrebbe essere concesso in licenza per uso commerciale. Tuttavia, un rappresentante di Nokia ha affermato che la società non ha in mente un periodo di tempo specifico quindi è difficile immaginare quando vedremo in azione questa tecnologia.