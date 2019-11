Da Omron arriva HeartGuide, smartwatch per misurare la pressione sanguigna clinicamente validato

Arriva in Europa HeartGuide, il primo misuratore di pressione arteriosa all’interno di uno smartwatch clinicamente validato. OMRON Healthcare è il brand consigliato dai cardiologi europei divenuto famoso grazie alla sua offerta innovativa in termini di tecnologia per la salute del cuore.

A partire da novembre, il dispositivo sarà disponibile direttamente in Italia, Francia e Germania. Seguiranno altri Paesi.

“Il principale fattore di rischio di morte a livello mondiale è un’elevata pressione arteriosa, che provoca ictus, infarti e altre complicazioni cardiovascolari1”, spiega Andre Van Gils, Senior General Manager di OMRON Healthcare. “Nel mondo, una persona su tre soffre di ipertensione2 e solamente il 50% dei soggetti affetti da questa patologia ne è effettivamente consapevole3. Di conseguenza, ogni anno si registrano 10 milioni di decessi evitabili4. Tuttavia, grazie a un cambio di stile di vita e a un adeguato monitoraggio della salute cardiovascolare, sarebbe possibile prevenire l’80% di queste morti5. Da una recente ricerca effettuata da OMRON Healthcare è emerso che in Europa solo il 26% delle persone a cui è stata diagnosticata l’ipertensione si misura la pressione arteriosa ogni settimana e l’11% tutti i giorni, un trend che deve essere invertito6”.

La tecnologia per individuare e monitorare l’ipertensione, impedendo che essa possa diventare un killer silenzioso, è già disponibile, precisa, intuitiva e conveniente. Grazie a HeartGuide di OMRON, i vantaggi offerti da un monitoraggio regolare per combattere l’ipertensione, a prescindere dall’ora del giorno o dal luogo in cui ci si trova, hanno compiuto enormi passi avanti in termini di innovazione.

Alcuni studi pubblicati di recente sulla rivista medica The Lancet dimostrano che il monitoraggio autonomo e regolare della pressione arteriosa può ridurre il rischio di ictus fino al 20% e diminuisce del 10% i rischi di coronaropatie7.

HeartGuide

HeartGuide di OMRON è il primo misuratore di pressione arteriosa clinicamente validato a forma di orologio da polso. OMRON ha aperto la strada al design di orologi da polso, depositando oltre 80 nuovi brevetti per la creazione di HeartGuide, che include i componenti miniaturizzati dei tradizionali dispositivi di misurazione oscillometrica.