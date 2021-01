Da Philips nuovi Tv XXL e auricolari per gli sportivi

Philips Tv & Sound presenta un ampio ventaglio di novità dedicate all’intrattenimento in salotto e all’outdoor. Parliamo in primis dei nuovi Tv, fra cui spiccano gli Oled XXL, i modelli MiniLed. A bordo hanno i processori P5 Ai di quinta generazione, sistema operativo Android 10 e sono dotati di porta Hdmi in standard 2.1. Non può mancare, naturalmente, la tecnologia Ambilight sui quattro lati per una visione rilassante e più coinvolgente.

Oled Tv

I nuovi modelli OLED Philips delle serie 806/856 si pongono al vertice della lineup e sono disponibili in un’ampia gamma di formati: 48”, 55”, 65” e 77” per l’806 e 55” e 65” per l’856. Il processore P5 AI di 5ª generazione aggiunge alle 5 categorie AI, una nuova modalità di rilevamento e incorpora anche il sensore luminoso per assicurare che il contrasto per contenuti SD o HDR sia sempre ottimale rispetto al livello di luce nell’ambiente. Oltre alla compatibilità con HLG, HDR10 e HDR10+ l’806/856 supporta anche l’HDR10+ Adaptive che combina i metadati dinamici di HDR10+ con informazioni real-time sulla luce dell’ambiente per permettere un’ottimizzazione automatica dei livelli di luminosità in base alla visione scena per scena.

L’OLED806 ha due piedini in metallo m entre l’OLED856 è stabilizzato da un’elegante barra a V in metallo cromato scuro. Entrambe le varianti offrono profili minimal per donare l’impressione che il TV sia sospeso sopra la base d’appoggio. L’HDMI 2.1 è incluso con e-Arc, VRR per sorgenti 4K da 40Hz a 120Hz ad un’incredibile larghezza di banda di 48Gbps (444, 12 bit), FreeSync Premium Pro e la modalità Auto Game sono aggiunte alla modalità Auto-Low-Latency già presente nei TV 2020. I nuovi TV OLED montano un potente sistema audio da 50W 2.1 con driver dedicato per bassi con triple ring posto sul retro, supportato da 4 radiatori passivi. I TV offrono inoltre la connettività wireless DTS Play-Fi per un audio multi room facile da usare e ad alta definizione.

MiniLED TV

Il Philips 9636 Premium MiniLED TV (65″ e 75″) combina la retroilluminazione con local dimming insieme alla tecnologia Philips Micro Dimming Premium per creare neri profondi a livello locale e con una luminosità di picco da 2000 nits. La riproduzione del colore è di grande effetto grazie al pannello ad alta qualità VA con un ampio angolo di visuale e una vasta gamma colori 95% DCI-P3. Il suono è spettacolare e si distingue grazie all’inclusione di un multi speaker 3.1.2 Bowers & Wilkins per veri audiofili che combina gli speaker Dolby Atmos Elevation con l’esclusiva tecnologia Tweeter-on-Top.

Come per il 9636, il modello Philips 9506 oltre alla tecnologia MiniLED, il nuovo processore (P5 AI di 5ª generazione) offre una qualità dell’immagine ancora più nitida. L’audio è ugualmente impressionante con un sistema audio 2.1 a 50W d’elevata qualità.

Le cuffie per gli sportivi

Philips Sound punta a diventare uno dei principali marchi di cuffie sportive con l’introduzione di una nuova serie sportiva innovativa che presenta caratteristiche come la vestibilità e il comfort elevati, la durata, il suono cristallino e nuove funzioni di sicurezza e igiene. La gamma di cuffie Philips Sport arriverà con quattro nuovi modelli a partire dal mese di aprile 2021.