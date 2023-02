Dai numeri incredibili di YouTube a Pornhub: ecco le piattaforme online con più utenti in Europa

Ai sensi del Digital Services Act dell’Unione Europea, il calendario della Commissione prevedeva che i servizi digitali per gli utenti europei “rendessero pubblici dati sull’utenza mensile ”entro il 17 febbraio, si legge su Le Figaro. I servizi con più di 45 milioni di visitatori unici (che rappresentano il 10% dei cittadini Ue) avranno quattro mesi da quella data per “rispettare tutti i requisiti di questa ambiziosa regolamentazione dei contenuti illegali nello spazio digitale”.

La storia

Lo scorso ottobre, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il regolamento Digital Services Act insieme al Digital Markets Act (DMA), dopo un voto del Parlamento europeo lo scorso luglio. Un testo che sarà applicabile nel febbraio 2024, “ ad eccezione delle grandissime piattaforme online e dei grandissimi motori di ricerca che saranno interessati dal 2023″. Lo scopo principale di questa legislazione è rimuovere i contenuti illegali responsabilizzando le piattaforme. Il testo si rivolge principalmente alle piattaforme più grandi che danno maggiore visibilità ai contenuti.

Pensiamo ovviamente ai social network, ma anche ai motori di ricerca, agli store online e ai servizi cloud. Questo prende di mira immagini, video, messaggi razzisti, antisemiti, pedopornografici, che sono disinformazione, ecc. Concretamente, i servizi interessati dovranno reagire più rapidamente alla cancellazione di questi contenuti, a determinati tipi di pubblicità mirata.



Quelli che superano i 45 milioni di utenti al mese avranno anche maggiori obblighi, ma anche maggiori sanzioni. La normativa, infatti, prevede che la Commissione Europea possa imporre sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale. Per i “ pesci più grandi ” come Gamam (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft), questo potrebbe rappresentare miliardi di euro. Per andare ancora oltre, l’istituzione si riserva il diritto di vietare le attività delle società interessate all’interno dell’Unione europea.

La classifica delle piattaforme più utilizzate

Queste classifiche includono il numero di utenti unici ogni mese per piattaforma e sono state ripubblicate dalla giornalista Clothilde Goujard su Twitter, ma anche dal foglio di calcolo di Martin Husovec, docente-ricercatore di diritto alla London School of Economics. Al di sotto dei 45 milioni di utenti attivi al mese, le piattaforme non sono considerate “ Vlop”, (Very large online platform), letteralmente piattaforme online molto grandi .

YouTube : 401,7 milioni di utenti;

Google (motore di ricerca): 332 milioni di utenti;

Google Maps : 278,6 milioni di utenti;

Google Play : 274,6 milioni di utenti;

Facebook : 255 milioni di utenti;

Instagram : 250 milioni di utenti;

Wikipedia : 151,5 milioni di utenti;

TikTok : 125 milioni di utenti;

LinkedIn : 122 milioni di utenti; (non registrati, ma 42 milioni di utenti; registrati)

Bing: 107 milioni di utenti;

Twitter : 100,9 milioni di utenti;

Snapchat : 96,8 milioni di utenti;

Google Shopping: 74,9 milioni di utenti;

Waze : 40,2 milioni di utenti;

Vinted : 37,4 milioni di utenti;

Telegram : 38,5 milioni di utenti;

Quora: 36,4 milioni di utenti;

Skyscanner: 34 milioni di utenti;

Pornhub: 33 milioni di utenti;

Google Chrome WebStore: 32,3 milioni di utenti;

Zalando : 30,8 milioni di utenti;

Airbnb : 30,6 milioni di utenti;

Google Hotels: 30,6 milioni di utenti;

Leboncoin : 26,6 milioni di utenti;

Roblox: 25,2 milioni di utenti;

Fnac : 24 milioni di utenti;

Epic Games Store: 21,3 milioni di utenti;

BeReal : 18 milioni di utenti;

Fortnite : 16,3 milioni di giocatori

Wallapop : 12,9 milioni di utenti;

DuckDuckGo : 11 milioni di utenti;

GitHub: tra i 10 e gli 11 milioni di utenti;

Cdiscount : 10,9 milioni di utenti;

Reddit: 10,2 milioni di utenti;

Wolt: 10 milioni di utenti;

Adobe Lightroom : 9,7 milioni di utenti;

Darty : 8,9 milioni di utenti;

YouPorn: 7,3 milioni di utenti;

Glassdoor: 6 milioni di utenti;

Google Things: 3,6 milioni di utenti;

Adobe Behance: 1,5 milioni di utenti;

Autovit.ro: 1,5 milioni di utenti;

Wix: 1,3 milioni di utenti;

Adobe Stock: 1.067.771 utenti;

Lego Ideas: 800.000 utenti;

Adobe Creative Cloud Express: 393.352 utenti;

chess24.com: meno di 250.000 utenti;

Adobe Photoshop Express : 150.864 utenti.

Questi dati sono generalmente calcolati negli ultimi sei mesi dell’anno 2022, ovvero terminano il 31 dicembre 2022. In totale, tredici servizi sono considerati Vlops: i servizi di Alphabet, Meta, ByteDance, Microsoft, Twitter, Amazon, Apple, Pinterest, Snapchat e Wikipedia.

Senza un numero preciso

Questi servizi online, invece, ammettono di avere più di 45 milioni di utenti al mese, ma non hanno comunicato il numero esatto:

Amazon

AliExpress

Pinterest

App Store

Booking.com



Alcuni si dichiarano appena sopra senza precisione, mentre altri si pronunciano ben al di sopra di questa cifra. Come sottolinea Le Figaro, questo va contro le linee guida di Bruxelles. Non sappiamo in questa fase le conseguenze che queste decisioni potrebbero avere in futuro.

Le sorprese

Spesso si tende a sottostimare Bing pensando Google sia in assoluto il motore di ricerca più utilizzato. Ma in realtà Google è utilizzato “ solo ” tre volte in più. Tuttavia, ci sono delle spiegazioni per questo: Edge è il browser Web predefinito sui computer Windows e integra Bing come motore di ricerca predefinito. Ciò significa che quando si configura una nuova macchina, si passa quasi necessariamente attraverso il motore di ricerca di Microsoft.



Altra sorpresa: Facebook resta davanti a Instagram, almeno nell’Unione Europea. Lo supera di 5 milioni di utenti, che non è molto su 250 milioni. Mentre si potrebbe pensare che questo gran numero di utenti di Facebook possa essere spiegato dall’uso di Messenger, questo non è ciò che specifica Meta, che definisce “un utente attivo mensile come un utente di Facebook registrato e loggato che ha visitato Facebook tramite il nostro sito web o dispositivo mobile negli ultimi 30 giorni ”.

Parlando di Instagram, ci rendiamo conto che è due volte più popolare di TikTok, mentre quest’ultima app è sempre più popolare, soprattutto tra i giovanissimi mentre tra i servizi di streaming musicale: Deezer e Spotify hanno meno di 45 milioni di utenti.

Tuttavia, ciò che rimane più impressionante è YouTube: 401,7 milioni di utenti; al mese, questo rappresenta circa l’89% degli abitanti dell’Unione Europea. Altrimenti dieci, 9 abitanti su 10 usano YouTube almeno una volta al mese. Quanto basta per realizzare la democratizzazione del servizio in tutto il continente, tanto da essere addirittura avanti rispetto a Google. Ciò è dovuto principalmente al fatto che YouTube non ha un vero concorrente. Il più importante che ha conosciuto è Dailymotion.