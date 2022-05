Dalla Russia con furore: ecco il nuovo virus che attacca i cellulari

L’evoluzione tecnologica ha portato da una parte numerosi vantaggi e facilitazioni per la nostra vita quotidiana, ma dall’altra parte ha fatto anche in modo da rendere più facile il lavoro dei criminali. In particolar modo, parliamo dei cyber criminali, coloro che si attivano tramite i device e i dispositivi digitali. È notizia di qualche settimana fa che è entrato in azione uno dei virus più pericolosi degli ultimi anni e che attacca principalmente gli smartphone. Ecco di cosa stiamo parlando.

Una nuova virus-app

Dei laboratori di ricerca di una società che è specializzata proprio in cyber sicurezza hanno scoperto una nuova minaccia che agisce in maniera subdola, fingendosi applicazione. Per ora, pare che agisca esclusivamente sui dispositivi Android, anche se il futuro non è chiaro in merito.

Si tratta di un’applicazione che contiene uno spyware al suo interno, che infetta il dispositivo in cui viene scaricata e lavora in background. Cosa significa? Vuol dire che agisce in maniera subdola, nascondendosi agli occhi inesperti degli utenti e degli utilizzatori comuni.

Addirittura, viene cancellata l’icona dell’app dopo l’istallazione e di conseguenza è ancor più complesso scoprirla. L’applicazione in questione prende il nome di Process Manager. Quando viene eseguita la stessa, compare il generico avviso sulle autorizzazioni concesse e tra queste viene anche incluso lo sblocco dello schermo. Anche alcune impostazioni di crittografia vengono intaccate, così come le telecamere.

Insomma, un bel macello. Non è neanche facile capire se l’app è in funzione oppure no: per questo, molti consigliano di effettuare un reset di fabbrica per sicurezza. Solo questa pare essere ad oggi la soluzione ottimale e unica funzionante.

Come fare per proteggersi da queste app?

La domanda sorge spontanea. Proteggersi da app di questo tipo è possibile, basta evitare alcuni comportamenti scorretti. Per esempio, quando si installano le app di terze parti, viene sempre richiesta una autorizzazione. Il rischio di infettarsi con app non presenti sul Playstore è ovviamente più alto rispetto ad altre.

Anche quando istalliamo app di casino live gratis dobbiamo fare attenzione a non imbatterci in truffe e applicazioni fraudolente. Generalmente, le informazioni dello sviluppatore possono essere molto utili in tal senso: queste vengono riportate sempre sotto il nome dell’app e consentono di effettuare diversi controlli.

Per esempio, se il produttore ha già realizzato diverse app, allora sicuramente sarà più affidabile di altri. Lo stesso numero di download di un’app può essere indicativa: più sarà alto il numero di scaricamenti effettuati, più si avrà certezza di affidarsi ad un produttore serio.

In passato si era spesso diffusa l’idea che i virus non potessero colpire i cellulari. Un errore madornale, come dimostrato dai dati recenti. Ci sono casi e casi, ovviamente, e varie tipologie di “virus”, come vengono chiamati genericamente. Per esempio, i malware, sono dei software che vengono realizzati proprio per danneggiare i dispositivi, pc, smartphone o tablet che siano. Questi si replicano e danneggiano i vari file di sistema. Per questo motivo, è necessario sempre prestare massima attenzione.