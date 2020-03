La dark mode o modalità scura di WhatsApp è ora arrivata ufficialmente sia sugli smartphone Android sia su quelli Apple.

Una delle funzioni più richieste dagli utenti è finalmente disponibile. Fino a oggi l’unico modo per installare il tema scuro era quella di effettuare il downoad di una versione beta della celebre app, installando la relativa apk.

Ora è possibile utilizzare WhatsApp con il nuovo look. La dark mode è stata progettata per ridurre l’affaticamento della vista in ambienti poco illuminati, a prevenire quelle situazioni in cui il telefono illumina l’intera stanza.

Nel progettare la dark mode, WhatsApp si è focalizzata su due aspetti in particolare:

La leggibilità: nella scelta dei colori, è stata ridotto al minimo l’affaticamento degli occhi.

Gerarchia delle informazioni: utilizzo di colori e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti.

Gli utenti Whatsapp con smartphone che girano su Android 10 e iOS 13 possono utilizzare la dark mode attivandola nelle impostazioni di sistema. Gli utenti di Android 9 e versioni precedenti andando nelle Impostazioni > Chat > Sfondo > e selezionando ‘Dark’.