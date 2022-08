DAZN: come ottenere le richieste di indennizzo (e il modulo in Pdf)

Non è certo iniziata nel migliore dei modi la stagione calcistica 2022-23 per DAZN che, proprio in concomitanza con la prima giornata del campionato di Serie A, è incappata in ogni tipologia di problemi tecnici e disservizi, rendendo impossibile a molti dei suoi clienti la visione delle partite.

Ora, l’emittente deve fare i conti con le proteste degli utenti, ma anche con le richieste dell’AGCOM, in attesa dell’audizione davanti alla Lega Serie A.

Proprio l’Agcom, infatti, ha chiesto alla piattaforma streaming di attivare una procedura semplificata (quasi automatica) per le richieste di indennizzo. Al momento tali procedure non sono però ancora state comunicate al pubblico.

Serve dunque che, in caso di disservizio, l’abbonato non debba porre in atto tutta quella serie di attività definite in una delibera della stessa Agcom a inizio anno. Sarà Dazn a dover facilitare il compito agli utenti perché ben in grado di conoscere, tecnicamente, quali sono quelli che non sono riusciti ad accedere al servizio.

Per il momento, la somma fissata da Agcom per il rimborso per ogni disservizio è pari al 25% del canone mensile. In teoria, se DAZN dovesse attuare tale forma di rimborso per tutti i suoi abbonati (che sono un milione e ottocentomila), considerando solo la quota di accesso all’abbonamento di 29,99 euro, dovrebbe sborsare quasi 14 milioni di euro.

Ma se i disservizi dovessero continuare la mano del Garante potrebbe agire in modo ancora più pesante.

Tutti coloro che volessero comunque visionare il modulo per la richiesta di indennizzo a DAZN, possono scaricare il PDF QUI.