Dazn e TP Vision insieme sui Tv Ambilight di Philips

DAZN e TP Vision, licenziataria del marchio Philips per TV & Sound, hanno annunciato una partnership che li vedrà collaborare in Germania, Italia e Spagna nel 2022 e nel prossimo 2023. In particolare, le due aziende saranno impegnate in attività congiunte per offrire un’esperienza di streaming sportivo davvero coinvolgente, mettendo insieme i contenuti di DAZN con la tecnologia Ambilight dei prodotti Philips TV & Sound.

La partnership coincide con il debutto di una versione, ulteriormente migliorata, dell’esclusiva tecnologia di illuminazione dell’ambiente di Philips TV ovvero Ambilight Next Generation. Si tratta di una versione più sofisticata e accurata della tecnologia, che proietta luce colorata sulla parete dietro il televisore adattandosi con maggiore precisione alle immagini sullo schermo. I contenuti dinamici, come quelli sportivi, traggono quindi grande beneficio da questa funzione, portando gli spettatori dentro lo schermo, come mai prima d’ora.

“Nel 2022 abbiamo raggiunto oltre 10 milioni di famiglie con i TV Ambilight. Nei prossimi anni continueremo a estendere la portata di Ambilight migliorando ulteriormente la tecnologia e collegandoci alle diverse possibili applicazioni che offre alle nostre case. Che si tratti di guardare film, godersi le migliori partite sportive, ascoltare musica o giocare, con il TV Philips Ambilight cambia tutto! Continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner di contenuti, come DAZN, per offrire la più coinvolgente esperienza di intrattenimento attraverso la qualità delle immagini, del suono e la luminosità dell’ambiente. Durante la stagione sportiva invernale, stare sul divano di casa sarà come essere allo stadio!“, afferma Martijn Smelt, CMO di TP Vision Europe.

“Per noi di DAZN è fondamentale che i fan possano godersi i nostri contenuti con un’elevata qualità dell’immagine e del suono. I prodotti di Philips TV & Sound migliorano il modo in cui lo sport viene guardato. La visione con Ambilight crea un’esperienza di streaming sportiva coinvolgente e un’atmosfera da salotto, proprio come se fossi allo stadio. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per portare i migliori eventi sportivi ai fan, garantendo la migliore esperienza visiva possibile!“, commenta Pete Oliver, CMO di DAZN.

Questa partnership prenderà il via con una promozione in bundle e una campagna “Erlebe Sport mit Ambilight TV” in Germania. La promozione consente ai nuovi possessori di TV Philips Ambilight di ottenere l’abbonamento DAZN in bundle con il loro recente acquisto. I consumatori che hanno acquistato un TV Ambilight della gamma 2021/2022 nel periodo da settembre 2022 fino alla fine di quest’anno, presso uno dei principali rivenditori in tutta la Germania, possono anche richiedere un buono regalo DAZN di 2 mesi registrando il loro nuovo TV Ambilight.