Primo scatto del Samsung Galaxy S23 Ultra (a confronto con S22 Ultra e Pixel 7 Pro)

Arrivano i primi scatti realizzati con un Samsung Galaxy S23 Ultra. Li ha diffusi il celebre leaker Ice Universe che, con molta probabilità, ha avuto accesso a un Samsung Galaxy S23 Ultra o almeno ad alcuni campioni di scatti realizzati con tale dispositivo.

Il blogger ha pubblicato tre immagini e ha inserito nel confronto anche il Google Pixel 7 Pro. Le foto sono ancora una volta ritagli della foto intera, ma il soggetto è ben riconoscibile: una zucca.

Ecco le tre immagini, che mostrano – da sinistra verso destra – i risultati di scatto dei modelli Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra e Pixel 7 Pro:

L’elaborazione dell’immagine a sinistra è chiaramente in stile Samsung con colori più saturi. Tuttavia, la trama della zucca è più nitida rispetto allo scatto del flagship Galaxy 2022 e supera anche la realizzazione di Google.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà un sensore di immagine da 200 Megapixel (1/1,3″, pixel da 0,6 µm) e consentirà tre modalità di scatto: 12 Megapixel (predefinito), 50 Megapixel e 200 Megapixel (risoluzione full). Le risoluzioni esatte secondo Ice Universe sono di 4.000 x 3.000 pixel, 8.160 x 6.120 pixel e 16.320 x 12.240 pixel.

Il sensore da 200 Megapixel avrà sostanzialmente le stesse dimensioni di quello dell’S22 Ultra (108 Megapixel, 1/1,33″) ma potrà avvalersi di un’apertura leggermente più luminosa: f/1,7 rispetto a f/1,8.

Ice Universe ha inoltre elogiato, in un tweet, le prestazioni dell’S23 Ultra al buio ma deve ancora condividerne le “foto”prove”. Come sempre, nel giudicare questi scatti, è bene tener presente che mancano ancora parecchie settimane all’arrivo della serie Galaxy S23 (l’uscita nei negozi è prevista per il 17 febbraio): di conseguenza Samsung ha ancora molto tempo per migliorare ulteriormente la qualtà di scatto delle fotocamere e le release software che le gestiranno.

Insomma, questa immagine potrebbe anche non essere particolarmente rappresentativa rispetto a come scatterà lo smartphone una volta che arriverà sul mercato.