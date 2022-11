Rivelata la serie Honor 80, in uscita settimana prossima

Honor ha annunciato il lancio di una nuova serie di smartphone programmato per il 23 novembre. Oggi il CEO della compagnia, George Zhao, ha pubblicato sui social un video rivelando quali saranno i nuovi dispositivi: la serie Honor 80.

L’annuncio su Weibo pone sicuramente in primo piano il design molto ricercato, specialmente per quanto riguarda le fotocamere. Posteriormente infatti, le lenti sono posizionate in comparti circolari molto grossi, com’è tradizione per gli smartphone Honor. Ma questa volta c’è un tocco in più, perché i bordi delle due lenti formano il numero 8, a celebrare proprio la serie Honor 80. Anteriormente, poi, c’è una doppia fotocamera posizionata nel centro.

Oltre alle immagini pubblicitarie, in collaborazione tra l’altro col famoso artista Timmy Yip e il modello Simon Gong, non ci sono ancora molte informazioni rivelate da Honor. Fortunatamente, ne abbiamo molte ottenute per vie un po’ meno ufficiali.

Ci si aspetta che la serie consista di tre smartphone: l’Honor 80, la versione Pro e la versione Pro+. Il primo dovrebbe arrivare con processore Dimensity 1080, il secondo con lo Snapdragon 778G e fotocamera principale da 108 Megapixel, infine il terzo con lo Snapdragon 8+ Gen 1, fotocamera principale da 160 Megapixel e due selfie cam da 50 Megapixel. Per ulteriori informazioni, non occorre che attendere l’uscita la prossima settimana.