DAZN lancia un’offerta shock a 9,99€ al mese, ma i vecchi abbonati insorgono

DAZN ha lanciato una promozione decisamente aggressiva per attrarre nuovi clienti o riattivare vecchi abbonamenti, offrendo il piano Standard a soli 9,99€ al mese per sette mesi, anziché i consueti 44,99 euro.



Questa offerta, comunicata via email a numerosi utenti (l’abbiamo ricevuta anche noi in redazione), permette un risparmio di ben 245 euro in poco più di mezzo anno e include l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma, dalla Serie A alla Liga, passando per tennis, basket, ciclismo e pallavolo, con la possibilità di visione contemporanea su due dispositivi connessi alla stessa rete domestica. Inoltre, l’assenza di vincoli contrattuali rende l’offerta ancora più allettante, consentendo la disdetta con un preavviso di 30 giorni. L’offerta è attivabile fino alle ore 15 del 22 gennaio tramite una pagina dedicata.

Tuttavia, questa mossa commerciale non è stata accolta positivamente da tutti. Molti abbonati che pagano il prezzo pieno di 44,99 euro al mese si sono sentiti fortemente penalizzati da questa politica che sembra premiare i nuovi arrivati a discapito della loro fedeltà. Succede spesso che i nuovi clienti siano trattati molto meglio di chi invece è cliente da anni e pretenderebbe invece un trattamento di maggior favore. Anche la concorrente Sky non è nuova a tali inciampi.

Le lamentele sui social network e sui forum non si sono fatte attendere, con molti utenti che esprimono la loro frustrazione per non poter accedere alla stessa offerta e che si sentono presi in giro da DAZN. Alcuni minacciano addirittura di disdire l’abbonamento, considerando ingiusto questo trattamento differenziato.