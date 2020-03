Debutta App33, l’app di Nutraceutica con e-commerce incorporato

In momenti delicati e difficili come quello che stiamo vivendo attualmente in cui nuove esigenze di sicurezza e prevenzione modificano la quotidianità, la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica offrono aiuti preziosi per garantire continuità dei servizi, semplificare le modalità di interazione e rispondere alle esigenze di continuità terapeutica.

Laborest, divisione Medical Health di Uriach Italy e SINut (Società Italiana di Nutraceutica) hanno progettato App33, l’applicazione per smartphone che accompagna gli utenti nella gestione quotidiana dei trattamenti nutraceutici, e consente di acquistare i prodotti a marchio Laborest, in piena sicurezza e comodità, tramite il pratico servizio e-commerce.

App33 è un sostegno digitale particolarmente utile in caso di disturbi e patologie cronici, che richiedono, quindi, trattamenti continuativi nel tempo, con orari e modalità di assunzione precisi. Costanza e regolarità sono gli alleati vincenti di un trattamento nutraceutico efficace poiché, per far sì che l’azione sinergica delle sostanze e dei nutrienti contenuti nelle formulazioni e nei dispositivi medici contribuisca efficacemente a supportare il benessere delle persone, è necessario rispettare con continuità e assiduità il modo d’uso consigliato dal medico.

L’app33: dove trovarla

Disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, App33 consente agli utenti di impostare tutti i parametri del trattamento consigliato dal medico curante direttamente sul proprio smartphone. Una volta regolato lo schema d’uso, App33 invia notifiche e reminder negli orari corretti per ricordare l’assunzione quotidiana di nutraceutici e dispositivi medici.

Il servizio e-commerce collegato ad App33 in pochi e semplici passaggi permette di acquistare i prodotti Laborest, usufruendo di uno speciale sconto del 33% e del servizio di consegna direttamente nelle proprie abitazioni. Oltre a consentire la consultazione dello schema d’uso in tempo reale, App33 permette anche di segnalare e tenere traccia di episodi acuti sull’apposito calendario interno, così da monitorare l’andamento complessivo dell’assunzione del prodotto e lo stato di benessere.

Grazie al contributo di SINut, inoltre, App33 offre informazioni sulle patologie e consigli sullo stile di vita ideale per aumentare l’efficacia del trattamento nutraceutico, utilizzando un linguaggio chiaro e un layout intuitivo ed efficace.

Per maggiori informazioni: https://laborest.com/it/app33/