Diablo Immortal debutta ufficialmente su Android e iOS

E’ passato tantissimo tempo dalla presentazione di Diablo Immortal nel 2018 durante la Blizzcon. In mezzo, il Covid, vari scandali riguardanti Blizzard e persino un’acquisizione in corso del valore di decine di miliardi di dollari. Dopo quattro anni di sviluppo e attesa, il gioco è finalmente disponibile su piattaforme mobili.

I fan della serie hack’n’slash troveranno rapidamente il loro orientamento con le classi barbaro, mago, cacciatore di demoni, monaco, crociato e negromante. È anche un titolo abbastanza grande arrivando a toccare i 10 GB. I video su YouTube prima della sua uscita sono state piuttosto incoraggianti per quanto riguarda il gameplay e l’esperienza di gioco.

Resta da vedere se i fan riusciranno a trovare il feeling nei confronti del modello economico del gioco divenuto ormai uno standard del settore, ovvero gratis ma con le microtransazioni.

In attesa dell’uscita per PC prevista anche per questa settimana, il titolo è ora disponibile rispettivamente su Google Play Store (QUI) e sull’Apple App Store (QUI).