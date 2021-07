Digitale e intrattenimento: il periodo d’oro delle app di incontri

Viviamo in un mondo che è dominato dalla tecnologia e su questo non ci piove, ma probabilmente non ci rendiamo conto fino in fondo di quanto, anche nella vita di tutti i giorni, siamo soliti impiegare largamente app e tanti altri prodotti tecnologici.

Certo, dal momento in cui gli smartphone sono entrati a far parte in modo costante delle nostre vite, è chiaro che è tutto cambiato, dal momento che questi device offrono la possibilità di svolgere un numero impressionante di attività in modo semplice e rapido, ma sopratutto estremamente comodo, senza doversi nemmeno muovere dalla propria abitazione. E anche nell’ambito dei rapporti interpersonali, questo cambiamento si è fatto sentire. Eccome, se si è fatto sentire. Come è stato ben messo in evidenza dal blog del casinò online di Betway, il mondo dell’intrattenimento è stato completamente stravolto dal lancio delle app di dating online.

App di dating online, un fenomeno che ha radici lontane nel tempo

Come è nato questo fenomeno delle app di dating, che oggi sembra rappresentare il metodo principale per poter conoscere la propria anima gemella (o quantomeno per andare alla ricerca della persona con cui condividere la propria quotidianità)?

Se volete fare un salto indietro nel tempo, come raccontato alla perfezione sul blog L’insider, allora si deve tornare addirittura al 1695, quando venne pubblicato per la prima volta su un quotidiano, un annuncio di un trentenne del Regno Unito, che andava alla ricerca di una donna, possibilmente giovane e con un patrimonio pari ad almeno 3000 sterline, con cui fare coppia.

Si trattava del primo annuncio amoroso che comparve su un quotidiano, tra l’altro invenzione nata solamente cinque anni prima. Facciamo un balzo a piedi uniti nel tempo, per giungere fino al 2003, altra data spartiacque e importante per poter considerare in maniera ottimale e completa questo fenomeno.

Cosa è successo nel 2003? Venne semplicemente lanciato per la prima volta MySpace, ovvero la prima piattaforma social classica che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. E, da quel momento, si sono cominciati a diffondere i primi siti dedicati agli incontri online, come ad esempio PlentyOfFish, Badoo oppure OkCupid.

Le app di incontri online di maggiore successo

Con il passare degli anni, è abbastanza facile intuire come ci siano alcune app che hanno riscontrato un successo maggiore in confronto a tante altre. Merito di alcune funzionalità, ma anche del fatto di saper soddisfare meglio le esigenze degli utenti. Tinder, da questo punto di vista, è stata davvero perfetta.

Lanciata nel 2012, questo app di dating online, nel corso dei primi sei anni di vita, ha fatto registrare dei numeri veramente da record. Solamente nel giro di sei anni dal suo lancio, infatti, ha messo insieme dei numeri davvero da primato, con ben 50 milioni di utenti, oltre che 26 milioni di match al giorno. Un successo impressionante, che spiega alla perfezione come, al giorno d’oggi, questa applicazione si sia diffusa un po’ in tutto il mondo, tradotta in ben oltre 40 lingue differenti.

Alle sue spalle, troviamo altre due app di dating online che hanno fatto registrare un successo di tutto rispetto. Stiamo parlando di Badoo e Bumble. Badoo può contare sul rating più alto su App Store solamente nel 7% dei 165 Paesi che sono stati oggetto di questa interessante ricerca. Detto questo, però, l’app ha raggiunto un primato pazzesco, dal momento che ha abbattuto il muro dei 500 milioni di utenti attivi. Un traguardo che gli ha permesso di diventare l’app di dating maggiormente usata in tutto il mondo, nonostante un lieve calo nell’ultimo periodo.