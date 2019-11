Disney+ arriva negli Stati Uniti e in Canada

Dopo un primo test nei Paesi Bassi, oggi è il giorno del lancio di Disney+ negli Stati Uniti e in Canada, con una gamma di contenuti originali che include il primo episodio della serie di Star Wars, “The Mandalorian”, insieme a un libreria profonda di film e spettacoli Disney, Pixar e Marvel – per non parlare delle prime 30 stagioni di “The Simpsons”.

Disney+ è disponibile sul Web, iOS, Android, Roku, varie smart TV e console di gioco e, come appena annunciato la scorsa settimana, Amazon Fire TV, il tutto per un prezzo mensile di 6,99$.

Tuttavia, a un evento stampa della scorsa settimana a New York City, Kevin Mayer, ha descritto Disney+ come “il gioiello della corona della nostra collezione di streaming”. Ha spiegato che il servizio sarà “migliore ed esclusivo” grazie a tutti i contenuti dei marchi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic dell’azienda.

Cambio di strategia

Ovviamente, ciò non significa che tutto sarà presentato in anteprima su Disney+: i film Marvel arriveranno ancora nei cinema ma l’esclusiva streaming passerà…in casa!

Mayer ha osservato che ciò ha richiesto un grande cambiamento nella strategia Disney, poiché ha dovuto trasferire le entrate dai contenuti delle licenze come Netflix. La società prevede inoltre di spendere 1 miliardo di dollari in contenuti originali durante il primo anno di servizio per arrivare a 2,5 miliardi entro l’anno fiscale 2024.

I titoli attesi

Oltre a “The Mandalorian”, gli spettacoli originali annunciati per Disney + includono una serie di Obi-Wan Kenobi, nonché i titoli Marvel “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” e “Loki”. Ci saranno anche film come “Lady and the Tramp” e serie non scritte come “Il mondo secondo Jeff Goldblum”.

Potrebbe anche volerci un po’ di tempo prima che le librerie complete dei vari marchi Disney arrivino su Disney+, perché devono essere liberate dagli accordi della società con Netflix e altri. Ma al momento del lancio, offrirà una serie di film Disney classici, nonché i primi sette film di Star Wars (disponibili per la prima volta in 4K Dolby Vision) e molti film Marvel, tra cui “Endgame”.

Strauss ha previsto che nel suo primo anno Disney+ presenterà in anteprima 30 serie originali, 15 film e speciali, ospitando anche una biblioteca di 7.500 episodi TV e oltre 500 film. E Mayer ha affermato che entro il 2024 Disney si aspetta che il servizio raggiunga il pareggio, con 60-90 milioni di abbonati paganti.

Per l’Italia non ci sono ancora novità ma puoi tenerti informato attraverso il sito web ufficiale.