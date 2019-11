Trasferire i dati dal vecchio al nuovo cellulare è semplicissimo con Dr.fone

Il Play Store di Google è una vera miniera di giochi per Android. Molti di questi sono free-to-play, che prevedono la possibilità di acquistare con denaro reale oggetti e potenziamenti di vario tipo. Nei casi peggiori, questi oggetti danno dei vantaggi sostanziali, rischiando di falsare l’esperienza di gioco. Per fortuna, se davvero non sopportate l’idea di pagare per avere delle facilitazioni, esistono alcuni giochi completamente privi di microtransazioni. Vediamo quali sono i migliori disponibili sullo store!

Doom and Destiny Advanced

Doom and Destiny è stato una vera sorpresa. Si tratta di un GDR di stampo giapponese, con grafica in 2D che ricorda i vecchi giochi per Super Nintendo. La storia principale dura più di 30 ore: oltre a ciò, ci sono centinaia di segreti da scoprire e di zone nascoste da esplorare che vi garantiranno altre ore di divertimento assicurato. Il tutto contornato da una grafica colorata, e da un’atmosfera generale ironica e spassionata. Il gioco è disponibile sia in versione gratuita che in a pagamento. Anche se optate per la versione free-to-play, non troverete nessun negozio in soldi reali, e potrete godervi il gioco pienamente (anche se ogni tanto compariranno delle pubblicità in game).

Geometry Dash

La serie di Geometry Dash è nata su Android ed ha subito avuto un buon successo. Si tratta di un platform in cui si mescolano elementi di giochi musicali. Anche se la durata è abbastanza scarsa, l’originalità della fortuna garantisce una sana dose di divertimento. In più, i giochi sono gratuiti e non c’è alcuna traccia di microtransazioni. Se cercate qualcosa di nuovo e una sfida abbastanza ostica, allora la serie di Geometry Dash è quella che fa per voi!

Giochi LEGO

La serie LEGO è composta da un gran numero di giochi per Android completamente gratuiti. Di solito si tratta di giochi di azione o di platform, e ce ne sono davvero tanti: da LEGO Star Wars ai giochi della serie Ninjago, la scelta è ampia, e comprende anche giochi di macchine e sparatutto. Per la maggior parte si tratta di giochi adatti ai bambini, con uno stile colorato e divertente. Il tutto senza dover acquistare nulla.

Quizoid

Quizoid è (come suggerisce il nome) un gioco di quiz completamente gratuito, anche se esiste una versione a pagamento senza pubblicità in game. Ci sono oltre 6.000 domande, divise in sei diversi livelli di difficoltà. Ad ogni aggiornamento ne vengono di nuove. Gli argomenti totali sono 17, e ci sono due modalità diverse in cui poter giocare. Inoltre, è possibile giocare anche senza avere una connessione ad internet. La versione a pagamento contiene più domande, ma a parte questo non ci sono differenze sostanziali.

Sonny

Sonny è un gioco abbastanza recente e, come tutti gli altri in questa lista, non ha acquisti in app. Si tratta di un GDR dall’ambientazione post apocalittica che nello stile ricorda un po’ i fumetti americani. Le meccaniche sono abbastanza semplici, ma il sistema di gioco è comunque abbastanza profondo e dà buone soddisfazioni. Nonostante le pubblicità che compaiono ogni tanto, il gioco è molto divertente, e viene costantemente aggiornato con nuovi contenuti.