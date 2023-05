Disponibile in Europa il tablet economico TCL Tab 11

TCL ha presentato TCL TAB 11, il più recente tablet economico dell’azienda. Presenterà una delle migliori esperienze visive in un tablet di questa fascia di prezzo con il più ampio rapporto schermo/scocca e tecnologia NXTVISION.

TCL TAB 11 è stato progettato per offrire prestazioni ottimali sia per la produttività che per l’intrattenimento. È dotato di un ampio display 2K da 11 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 Pixel, un rapporto schermo/scocca dell’85% e, come già anticipato, della tecnologia NXTVISION.

Il tablet è alimentato da processore Helio P601 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. A questo si unisce una batteria da 8000mAh che supporta fino a 10 ore di streaming online e offre funzionalità di ricarica inversa. C’è poi una fotocamera grandangolare frontale da 8 Megapixel.

Ultima caratteristica è la T-Pen opzionale, che offre 4.096 livelli di sensibilità per un’esperienza di disegno e scrittura naturale, rendendo il dispositivo ancora più versatile. Il modello Wi-Fi di TCL TAB 11 è disponibile nella colorazione Dark Gray al prezzo suggerito di €199,90.