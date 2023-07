Disponibile in Italia Xiaomi Pad 6, il tablet multitasking adatto al lavoro e al gaming

Da pochissimo Xiaomi Pad 6 è finalmente disponibile in Italia. Si tratta di un tablet progettato per garantire performance multitasking eccezionali sia nel campo del lavoro che in quello dell’intrattenimento.

Xiaomi Pad 6 è dotato di uno schermo WQHD+ da 11 pollici con refresh rate di 144 Hz in grado di offrire una qualità estremamente chiara delle immagini. Aiutato anche del processore Snapdragon 870 e dall’estremamente capiente batteria di 8840 mAh, la quale permette l’utilizzo simultaneo di diverse applicazioni per lungo tempo.

Il software MIUI for Pad, un’esclusiva interfaccia grafica progettata per il dispositivo, offre un gran numero di utili funzionalità: infatti assieme alla Xiaomi Smart Pen 2 e alla Xiaomi Smart Keyboard 2 si potranno prendere appunti, fare screenshot o disegnare a proprio piacimento, in qualsiasi momento.

Xiaomi Pad 6 offre un’esperienza ottimale durante le videochiamate grazie alla sua fotocamera frontale ultra-wide e alla funzione FocusFrame, che mantiene automaticamente l’utente al centro dell’inquadratura. I quattro microfoni del tablet sono in grado di individuare chiaramente la voce dell’utente, riducendo notevolmente il rumore di fondo anche in ambienti affollati. Inoltre, il tablet è dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 1 integrata, che consente un rapido trasferimento dei dati e supporta la visualizzazione di segnali video in uscita fino a 4K a 60Hz.

La configurazione a quattro altoparlanti di Xiaomi Pad 6, con il supporto di Dolby Atmos e Hi-Res Audio, offre un’ampia gamma di suoni, dalle basse frequenze alle note più alte. Questo garantisce un’esperienza audio eccezionale, che permette di godersi concerti rock dal vivo o opere liriche con una qualità audio superiore.

I modelli e i prezzi

Xiaomi Pad 6 è acquistabile in diverse versioni: quella da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà presto disponibile presso Unieuro al prezzo di partenza di 429,90 euro. Nel frattempo si può trovare la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna al prezzo di 449,90 euro su mi.com e presso i negozi Xiaomi Store Italia.

Come di consueto, è disponibile un’offerta early bird. Infatti, su mi.com, fino al 23 luglio, si può acquistare Xiaomi Pad 6 al prezzo promozionale di 399,90 euro. Inoltre, presto saranno disponibili anche Xiaomi Smart Pen – 2nd Generation e Xiaomi Pad 6 Keyboard, al costo rispettivamente di 95,00 euro e 105,00 euro.