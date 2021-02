Diventare Streamer e guadagnare con Twitch: ecco come fare

Diventare uno Streamer e guadagnare con Twitch può essere un’idea per organizzarsi un’attività redditizia e ben remunerata, utilizzare questa piattaforma può ripagare moltissimo del lavoro e dell’impegno messo con soddisfazioni e guadagno, ovviamente non accadono i miracoli nel giro di pochi giorni e anche se si decide di aprire un canale su Twitch e lavorare con dei live in streaming, i guadagni generati non saranno immediati, né elevatissimi, ma piano piano come già detto con impegno si può crescere. Monetizzare il proprio tempo con Twitch è fattibile in maniera differente, ovvero ci sono vari sistemi che vanno approfonditi e che possono trasformarsi in una carriera imprenditoriale. Guadagnare in Italia con Twitch è possibile, le forme di guadagno sono varie e tutte differenti fra loro ad esempio le donazioni, le sponsorizzazioni, la pubblicità e gli abbonamenti. Ma quanto si guadagna con Twitch?

Abbonamenti: il mezzo più efficace di monetizzare il proprio canale

A parte le soluzioni per generare dei guadagni Twitch non si differenzia moltissimo da YouTube e come l’altra piattaforma appena citata anche fare soldi su Twitch è facile e sicuro; attraverso gli abbonamenti, se un utente sottoscrive un abbonamento per il live streaming alla piattaforma, il 50% dell’introito va allo Streamer, perciò possiamo affermare attraverso Prime ad esempio, l’utilizzo gratuito allo Streamer può fruttare dal primo livello sempre intorno ai €3; per andare poi a salire per gli abbonamenti che costano di più che vanno: dai €10 ai €30. Per lo streamer la parte di guadagno è sempre abbastanza elevata è sufficiente cercare in rete tutte le opzioni e le spiegazioni in merito agli abbonamenti tramite Prime verso Twitch. In ogni caso l’affiliato di Twitch avrà sempre il 50% di profitto su tutti gli abbonamenti paganti.

Monete virtuali

Le monete virtuali che si possono comprare o accumulare con pubblicità, annunci, sondaggi e altre attività in rete, ogni volta che un fan del canale un consenso positivo darà un supporto allo Streamer e lo farà guadagnare. Il valore di un bit è pari a un centesimo quindi per poter guadagnare €1,54 occorre ricevere almeno 100 bit, invece un guadagno basato su alcune pubblicità che possono essere inserite in modo manuale o automatico invece sarà molto più consistente; però per la pubblicità non è possibile dare una previsione sicura sui guadagni che verranno generati, perché i valori sono influenzati da diversi fattori: il numero degli spettatori che seguono il canale, la geo-localizzazione, quale è il periodo dell’anno in corso e il volume di donazioni arrivate da vari utenti. Le donazioni forse sono il metodo più redditizio perché in Italia non sono soggette a tassazione. Quindi una donazione non può essere soggetta a trattenute o tasse.

Raggiungere gli obiettivi prefissati

I guadagni possono essere generati anche attraverso la pubblicità. Ovvero la sponsorizzazione di un’azienda particolare che decide di avviare una partnership retribuita. quindi lo Streamer in automatico o manualmente durante i suoi live farà passare delle pubblicità dedicate all’azienda pagante. Anche diventare un affiliato Twitch ha delle regole particolari, cioè vanno applicate delle soglie di rendimento finalizzate a generare dei guadagni; Ad esempio almeno 50/100 al mese e totalizzare un minimo di 500 minuti totali di trasmissione in 30 giorni; così come è anche necessario trasmettere per 7 giorni di fila con un numero di spettatori che non sia Inferiore ai 30 mensili. Quando si raggiungono questi livelli nella sezione della fase gratuita sì riceverà una notifica automatica che ci informa che abbiamo raggiunto i valori necessari per monetizzare il canale; tutto il resto è affidato alla capacità, all’inventiva e alla creatività dello Streamer, che in questo modo deve guadagnare il consenso degli utenti e la loro fidelizzazione.