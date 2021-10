DJI Action 2: la nuova action cam è in miniatura e modulare

Famosa per droni e stabilizzatori, nel 2019, DJI è entrata nel mercato delle action cam per diversificare il suo catalogo. All’epoca lanciò Osmo Action, un prodotto molto simile alla GoPro Hero7 Black con un display a colori nella parte frontale dal prezzo particolarmente aggressivo.

DJI ha quindi spinto GoPro a riprendere il comando sfornando ogni anno una nuova generazione. La risposta di DJI? Cambia direzione e propone un concetto a metà tra la microscopica Insta360 Go 2 e la GoPro Hero10 di riferimento. Si chiama DJI Action 2, perde il nome Osmo ed è a tutti gli effetti un “cubetto” di appena 39 x 39 x 22,3 millimetri e 56 grammi, che può essere utilizzato da solo o in combo.

Completamente modulare

DJI Action 2 propone un “cavo magnetico”, che può essere posizionato sul petto sotto i vestiti, al fine di magnetizzare la telecamera per filmare un momento della vita familiare o una gita turistica in prima persona (POV). Da sola è impermeabile fino a 10 metri, incorpora un microfono, memoria da 32 GB e una batteria con autonomia di 50 minuti.

A seconda della versione scelta, viene proposto:

Modulo touch screen frontale, che aggiunge come suggerisce il nome uno schermo rivolto in avanti, ma anche 3 microfoni, uno slot per memory card microSD, una batteria che porta l’autonomia totale a 160 minuti e una porta USB-C.

Oppure con un modulo di alimentazione che porta l’autonomia totale a 180 minuti.

Lo schermo della fotocamera con l’accesso è touchscreen OLED è quasi quadrato e pari a 446 x 424 pixel con una diagonale di 1,76 pollici (4,47 centimetri).

Stabilizzazione elettronica

In termini di immagine, il DJI Action 2 è dotato di un sensore CMOS da 1/1,7 pollici e 12 Megapixel più grande di quello da 1/2,3 pollici della GoPro Hero10. L’obiettivo f/2.8 offre un campo visivo massimo di 155 gradi e viene fornito con un sensore di temperatura del colore dedicato che migliora la fedeltà cromatica, soprattutto sott’acqua.

Oltre alla stabilizzazione RockSteady, punto forte della Osmo Action, che giunge alla versione 2.0, c’è una stabilizzazione elettronica HorizonSteady, che come suggerisce il nome mantiene l’orizzonte anche quando la fotocamera è ruotata di 360 gradi. Questa filma in “4K” (3840 x 2160 pixel) fino a 120 fotogrammi al secondo o in 1920 x 1080 pixel fino a 240 fotogrammi al secondo.

Action 2 funziona proprio come Osmo Action con l’app mobile DJI Mimo, che consente il controllo remoto della fotocamera, streaming live, caricamento di foto e video e fornisce funzioni di modifica essenziali.

Non integra il GPS e consente di incorporare nell’immagine informazioni come velocità e mappa, una differenza rispetto all’ultima GoPro.

Prezzo e uscita

Il DJI Action 2 è disponibile da oggi sullo store ufficiale DJI con il modulo schermo, il cavo magnetico e due supporti magnetici al prezzo di 519 euro. La versione standard costa invece 399 euro.