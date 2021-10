Google racconta le nuove funzionalità di Google Tensor

Una settimana fa, Google rivelava ufficialmente il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro che, nonostante le precedenti smentite, arriveranno in Italia all’inizio del 2022. Oggi un post sul blog di Google ci porta nuove informazioni, in particolare su come il chip Tensor contribuirà all’esperienza fotografica.

Il chipset, grazie all’intelligenza artificiale, sarà in grado di combinarsi con la fotocamera potenziata per offrire un’esperienza mai vista prima. Infatti ci si può aspettare una modalità Live HDR+ attiva in tutti i formati di ripresa, anche in 4K e 60 FPS. Grazie a Tensor, sono disponibili moltissimi miglioramenti nella gestione dei video e nell’ottimizzazione.

Anche la visione notturna sarà potenziata: la fotocamera posteriore del Pixel 6 e 6 Pro cattura la luce 2,5 volte in più rispetto al Pixel 5. Il sensore teleobiettivo 4x del Pixel Pro utilizza una versione potenziata dello “Zoom ad Alta Risoluzione”, consentendo uno zoom digitale fino a 20x.

Inoltre la funzione Real Tone correggerà digitalmente il colore della pelle per renderlo il più vicino possibile alla realtà. Grazie ad algoritmi di Machine Learning, il software sarà in grado di imparare a gestire tutte le colorazioni man mano che viene utilizzato.

Con la funzionalità “Face Unblur”, Tensor può rimuovere le sbavature dalle foto attraverso una tecnica particolare. Quando il sensore identifica movimenti rapidi, sono scattate contemporaneamente due foto, una più luminosa ma sfocata e una più scura e definita. Le due fotografie sono poi unite per ricavare il meglio di entrambi gli scatti.

Ci sono molte altre funzioni aggiuntive, come i selfie ultra wide, nuovi effetti e filtri, e la possibilità di eliminare elementi dallo sfondo della foto. Insomma, questo aggiornamento è sicuramente il più grande di sempre per quanto riguarda la fotocamera Pixel.