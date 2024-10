DJI presenta Osmo Action 5 Pro: l’action cam per ogni avventura

DJI, leader mondiale nella produzione di droni, action camera e tecnologie imaging creative, lancia oggi la nuova Osmo Action 5 Pro, l’ultima arrivata nella sua celebre linea di action cam. Progettata per spingere i limiti della fotografia sportiva, questa fotocamera non solo compete con i modelli professionali, ma definisce nuovi standard qualitativi grazie a un’ampia gamma dinamica, una durata prolungata della batteria, e funzioni avanzate come il tracciamento e la centratura del soggetto. Ideale per riprendere avventure in ogni ambiente, dalla montagna al mare, sotto il sole o sulla neve, Osmo Action 5 Pro rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca immagini di alta qualità e prestazioni ottimali.

Un sensore potente con 13,5 stop di gamma dinamica

Cuore pulsante della nuova Osmo Action 5 Pro è un sensore da 1/1,3 pollici che, grazie a una dimensione dei pixel di 2,4 μm e una gamma dinamica di 13,5 stop, garantisce una qualità delle immagini paragonabile a quella delle fotocamere professionali. Con questa action cam, è possibile registrare video in formato D-Log M 10-bit, ideale per chi desidera una maggiore flessibilità nell’editing, oltre a supportare il formato HLG (Hybrid Log-Gamma) per una visualizzazione ad alta luminosità. Inoltre, la Osmo Action 5 Pro è in grado di gestire con facilità condizioni di scarsa illuminazione, offrendo video fluidi e dettagliati in 4K/60fps, catturando anche le aree d’ombra più complesse senza sovraesporre le luci. La modalità SuperNight, inoltre, sfrutta algoritmi avanzati di riduzione del rumore basati sull’intelligenza artificiale, garantendo riprese notturne pulite e nitide.

Batteria estesa per riprese prolungate

Un altro aspetto rivoluzionario della Osmo Action 5 Pro è la durata della batteria, che arriva fino a 4 ore con una singola carica, superando del 50% i modelli precedenti. Questo è possibile grazie a un chip da 4 nm a basso consumo energetico, una batteria potenziata da 1.950 mAh e un algoritmo avanzato per il risparmio energetico. Anche in condizioni climatiche estreme, fino a -20°C, la fotocamera è in grado di continuare a registrare per 3,6 ore. Inoltre, con soli 15 minuti di ricarica, la Osmo Action 5 Pro può garantire 2 ore di riprese, grazie alla ricarica rapida tramite USB-C con il caricabatterie DJI 30W.

Funzioni avanzate di tracciamento e centratura del soggetto

Una delle novità più interessanti della Osmo Action 5 Pro è l’introduzione del tracciamento e centratura automatica del soggetto, rendendola la prima action cam sul mercato a offrire queste funzionalità senza necessitare di uno stabilizzatore esterno. Grazie al chip da 4 nm e agli algoritmi di apprendimento automatico, la fotocamera può rilevare e seguire intelligentemente il soggetto, mantenendolo sempre al centro della scena anche durante movimenti veloci o repentini. Questa funzione è particolarmente utile per i creator che desiderano catturare scene dinamiche senza preoccuparsi della stabilità o della composizione dell’inquadratura.

Ottimizzata per l’ambiente subacqueo

La Osmo Action 5 Pro si distingue anche per le sue eccezionali capacità subacquee. Impermeabile fino a 20 metri senza la necessità di una custodia protettiva, è ideale per chi ama le avventure sott’acqua. Grazie a un sensore di temperatura del colore, i colori subacquei risultano fedeli alla realtà, senza necessità di correzione post-produzione. La fotocamera è dotata di una funzione di avvio automatico della registrazione al contatto con l’acqua, e di arresto automatico una volta emersa. Inoltre, un rilevatore di pressione integrato tiene traccia della profondità subacquea e fornisce informazioni vitali come la durata dell’immersione e l’altitudine, assicurando sempre la massima sicurezza dell’utente. La certificazione EN13319 attesta che la fotocamera soddisfa gli standard internazionali per attrezzature subacquee.

Display OLED touch ad alta luminosità

Uno dei punti di forza della Osmo Action 5 Pro è la presenza di due schermi touchscreen OLED ad alta luminosità, uno frontale e uno laterale, entrambi realizzati in vetro temperato. Con una luminosità di picco di 1.000 cd/㎡, anche nelle giornate più soleggiate la visibilità è garantita. Le dimensioni degli schermi sono aumentate del 16% rispetto ai modelli precedenti, offrendo una superficie di visualizzazione più ampia e comoda senza modificare le dimensioni complessive della fotocamera.

Integrazione con DJI OsmoAudio per un audio professionale

La Osmo Action 5 Pro si integra perfettamente con l’ecosistema DJI OsmoAudio, con la possibilità di connettersi al trasmettitore DJI Mic 2 via Bluetooth. Questo permette una registrazione audio di qualità professionale senza la necessità di un ricevitore esterno, rendendo la configurazione più semplice e veloce. Inoltre, è possibile attivare la funzione di backup audio del microfono integrato, per catturare i suoni ambientali e dare maggiore profondità e realismo alle riprese.

Memoria ottimizzata e funzioni pratiche

La Osmo Action 5 Pro include 47GB di memoria interna, con un bit rate ottimizzato per file di dimensioni ridotte. Supporta inoltre una velocità di trasferimento fino a 80MB/s grazie alla connessione Wi-Fi 6.0 o USB 3.0. Tra le altre funzionalità avanzate spiccano le dirette streaming con Wi-Fi in diverse risoluzioni, la possibilità di sincronizzare video con timecode, e la modalità Foto Live che trasforma video di 3 secondi in immagini dinamiche.

Altri strumenti innovativi come la funzione Pre-Rec, che avvia la registrazione pochi secondi prima di quella ufficiale, e i Punti salienti che permettono di contrassegnare i momenti chiave per un editing più rapido, fanno della Osmo Action 5 Pro una fotocamera altamente performante e semplice da usare per chiunque desideri riprese fluide e professionali.

Editing intelligente con DJI Mimo

La Osmo Action 5 Pro è compatibile con l’app DJI Mimo, che consente di visualizzare l’anteprima delle riprese, regolare le impostazioni e modificare i filmati direttamente dallo smartphone tramite Wi-Fi o Bluetooth. Con la funzione di acquisizione di fotogrammi in alta risoluzione 4K e il supporto per il profilo di colore piatto D-Log M, i creator possono ottenere maggiore controllo in fase di post-produzione. Inoltre, i video possono essere esportati in 4K/120fps con rapporto d’aspetto 4:3, per un’esperienza di editing completa e versatile.

In conclusione, la DJI Osmo Action 5 Pro rappresenta un grande passo in avanti nel mondo delle action cam, offrendo prestazioni eccezionali, funzioni avanzate e una qualità dell’immagine paragonabile alle fotocamere professionali. Un compagno ideale per gli appassionati di sport e avventura, la Osmo Action 5 Pro promette di catturare ogni momento con la massima precisione e affidabilità.