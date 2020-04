La tecnologia ha fatto passi da giganti negli anni e chi prima pensava che carta e penna fossero strumenti insostituibili, ora inizia a ricredersi prendendo in mano Apple Pencil e disegnando su un iPad.

A far l’ultimo passo, quello per colmare definitivamente il gap tra “digitale” e “reale”, ci sta riuscendo con successo Doodroo. Superficie naturale, suono reale e posizionamento esatto: sono questi i punti forti dell’azienda made in Italy che ha ideato una speciale pellicola da applicare sull’iPad per ridare quella sensazione naturale della matita sulla carta.

Test di laboratorio hanno dimostrato che Apple Pencil ha una resistenza di 0,24 durante l’utilizzo della pellicola Doodroo. In confronto, una classica matita su carta ha una resistenza di 0,25, ricreando praticamente il modo naturale di disegnare o scrivere.

A chi è rivolta e prezzi

Ideale per studenti e designer, la soluzione di Doodroo è in vendita sul sito ufficiale in bundle (screen protector + cover penna) al prezzo di 38€ in offerta.