Doppio annuncio di Oppo: Watch 4 Pro e Watch 4 SE, gli orologi per tutti i gusti

Assieme al nuovo pieghevole Find N3 Flip, Oppo ha svelato oggi due altri prodotti, entrambi orologi. Si tratta dell’elegante Oppo Watch 4 Pro e del più economico Oppo Watch SE: andiamoli a vedere entrambi.

Oppo Watch 4 Pro

II miglioramenti di Oppo Watch 4 Pro si possono già vedere dall’esterno, con il suo corpo in acciaio inossidabile e parte dorsale in ceramica. Il suo display è curvo, con un pannello 1.91” LTPO AMOLED.

Ovviamente lo smartwatch è corredato da un gran numero di sensori in grado di tracciare tutti i parametri vitali. Saranno inclusi strumenti per elettrocardiogrammi, analisi del battito cardiaco, della salute delle vene, del sonno e dello stress. Non solo, ma sarà anche possibile tracciare la quantità di zucchero presente nel sangue, e ovviamente la temperatura corporea.

Oppo Watch 4 Pro è già preordinabile in Cina, a un prezzo di CNY 2.300 (€290) per la versione Polar Night Black, mentre quella Dawn Brown con cinturino in pelle costerà CNY 2.500 (€320).

Oppo Watch 4 Pro è alimentato da processore Snapdragon W5+, con RAM da 2 GB e memoria interna da 32 GB. La batteria è da 570 mAh, e lo smartphone è certificato per resistenza all’acqua fino a 5 ATM in modo da poter essere utilizzato davvero ovunque, anche grazie alla connettività 4G grazie a eSIM.

Oppo Watch SE

Oppo Watch SE è un modello invece che fa del prezzo il suo punto forte, anche se questo ovviamente è raggiunto a discapito della qualità dei materiali. Anche il chip è meno potente (è uno Snapdragon Wear 4100), ed è accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria.

Lo schermo AMOLED è piatto e misura 1.75”, mentre la batteria è da 400mAh. Il modello, tuttavia, mantiene l’eSIM del Watch 4 Pro, offrendo una connessione stabile dappertutto (o quasi), con la stessa certificazione da 5 ATM.

Ci sono meno sensori, ma Oppo Watch SE permette comunque di tracciare il battito cardiaco e il sonno. Lo smartwatch è disponibile in Cina nei modelli Gray e Purple a un prezzo di CNY 1.000 (€125), mentre quello Dark Brown (sempre con cinturino in pelle), costerà CNY 1.100 (€140).