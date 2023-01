Doppio lancio per OnePlus: arrivano OnePlus 11 5G e OnePlus Pro Buds 2

Dopo moltissima anticipazione lancia finalmente in Cina OnePlus 11 5G, nuovo smartphone di punta che si caratterizza per prestazioni e funzionalità all’avanguardia. Ma non si tratta del solo prodotto presentato: in arrivo infatti ci sono anche le cuffie OnePlus Buds Pro 2. Avevamo già visto in passato alcune caratteristiche, ma finalmente abbiamo l’occasione per scoprire tutto ciò che c’è da sapere.

Dopo moltissima anticipazione lancia finalmente in Cina OnePlus 11 5G, nuovo smartphone di punta che si caratterizza per prestazioni e funzionalità all’avanguardia. Ma non si tratta del solo prodotto presentato: in arrivo infatti ci sono anche le cuffie OnePlus Buds Pro 2. Avevamo già visto in passato alcune caratteristiche, ma finalmente abbiamo l’occasione per scoprire tutto ciò che c’è da sapere.

OnePlus 11 5G

I leak lo avevano suggerito, e avevano ragione: OnePlus 11 5G utilizzerà come processore lo Snapdragon 8 Gen 2, assieme a 16 GB di RAM ottimizzate per scenari multitasking, ma anche di gioco. Il tutto unito a uno schermo AMOLED 2K A+ da 6,7 pollici e 120 Hz, in grado di offrire colori molto brillanti.

La filosofia di design di OnePlus 11 5G è ispirata al concetto di “black hole“, con un design leggero, compatto ed elegante. Questo si può vedere per esempio nel modulo fotografico, realizzato in acciaio inossidabile cromato. A proposito di fotografia, continua la storica collaborazione fra OnePlus 11 e Hasselblad che portano sul dispositivo un triplo sensore fotografico.

Posteriormente, infatti, lo smartphone porta un sensore principale da 50 Megapixel, unito a uno ultragrandangolare da 48 Megapixel e un obiettivo per ritratti da 32 Megapixel. Sul lato anteriore invece c’è una selfie cam da 16 Megapixel. Infine c’è la batteria, da 5.000 mAh con ricarica veloce da 100 W.

OnePlus Pro Buds 2

Le OnePlus Pro Buds 2 sono degli auricolari wireless di punta dotate di nuove funzionalità esclusive, realizzate in collaborazione con il produttore di altoparlanti Dynaudio. Sono dotati di una sofisticata tecnologia MelodyBoost, in grado di riprodurre suoni nitidi e bassi profondi senza alcun rimbombo, assieme a un algoritmo di rendering spaziale per ottenere un campo sonoro multidimensionale.

Le cuffie sono dotate di un woofer da 11 mm e da un tweeter di 6 mm, con un sistema a doppio driver per gestire contemporaneamente le frequenze alte e basse. Oltre a questo, sono anche dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, eliminando suoni esterni fino ai 48 dB.

Le batterie degli OnePlus Pro Buds 2 consentono fino a 39 ore di riproduzione musicale, e sono ricaricabili tramite la custodia. Supportano inoltre la dual connection e la tecnologiaBluetooth 5.3 LE.

OnePlus 11 5G e OnePlus Pro Buds 2 saranno disponibili inizialmente in Cina a partire dal 9 gennaio, mentre il mercato internazionale dovrà attendere fino al 7 febbraio.

OnePlus 11 5G e OnePlus Pro Buds 2 saranno disponibili inizialmente in Cina a partire dal 9 gennaio, mentre il mercato internazionale dovrà attendere fino al 7 febbraio.