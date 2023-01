Qi2: annunciato il nuovo standard di ricarica wireless, che sarà più compatibile – CES2023

Il Wireless Power Consortium (WPC) ha annunciato oggi il nuovo standard di ricarica wireless Qi2.



Sviluppato in collaborazione con Apple e con gli altri membri dell’organizzazione, dovrebbe consentire ai caricabatterie wireless di diventare più veloci ed efficienti. Lo standard Qi2 è destinato a sostituire l’attuale Qi.



La differenza principale è che il nuovo stadard è stato sviluppato in modo da assicurare una maggiore compatibilità e di consentire a tutti i dispositivi di allinearsi perfettamente al caricabatterie, fornendo velocità di ricarica migliorate e minori dispersioni di energia.

Attualmente, aziende come Samsung e Google sono membri WPC e utilizzano la tecnologia Qi per la ricarica wireless sui loro smartphone, smartwatch e accessori audio, ma non sono certificate Qi in quanto operano un’implementazione non standard della tecnologia.

Il passaggio allo standard Qi2 consentirà di acquistare meno caricabatterie e cavi, il che rappresenta un passo importante in termini di sostenibilità, ha dichiarato Paul Struhsaker, executive director del WPC.

I primi telefoni cellulari e caricabatterie certificati Qi2 arriveranno alla fine di quest’anno.