DxOMark: Huawei P50 Pro è il miglior smartphone fotografico sul mercato

Ieri, Huawei ha presentato ufficialmente i suoi due nuovi smartphone di fascia alta per il mercato cinese, Huawei P50 e Huawei P50 Pro. Entrambi i modelli sono già stati testati dal laboratorio francese DxoMark. E i risultati sono chiari: Huawei P50 Pro è ad oggi il miglior smartphone fotografico sul mercato.

DxOMark ha così assegnato un punteggio di 144 all’ultimo smartphone premium di Huawei. Un punteggio che lo colloca in vetta alla classifica, davanti a Xiaomi Mi 11 Ultra (111), Huawei Mate 40 Pro+ (139), Huawei Mate 40 Pro (136) e Xiaomi Mi 10 Ultra (133) . Lo stesso vale per la qualità delle foto selfie, dove Huawei P50 Pro ottiene il miglior punteggio con 106 punti, davanti a Huawei Mate 40 Pro (104), Huawei P40 Pro (103), Asus Zenfone 7 Pro (101) o al Huawei Nova 6 5G (100).

La migliore fotocamera sul mercato

Nel dettaglio, DxOMark apprezza particolarmente l’ottima gamma dinamica, qualunque siano le condizioni di scatto. Il laboratorio è anche orgoglioso di un buon risultato del bianco e di un buon livello di dettaglio.

Alcuni punti di miglioramento sono ancora proposti da DxOMark, come l’autofocus che può avere singhiozzi in condizioni di scarsa illuminazione o immagini in anteprime diverse da quelle catturate:

I risultati del P50 Pro nei nostri test sono i migliori tra i migliori fino ad oggi in quasi tutte le sottocategorie di foto. L’unica eccezione è l’anteprima, dove spesso ci sono differenze significative tra l’immagine di anteprima e l’acquisizione finale, soprattutto in condizioni di elevato contrasto luminoso.

Ottime performance anche sui selfie

Per i selfie, DxOMark ha quindi assegnato a Huawei P50 Pro un punteggio di 106, lodando ancora una volta la buona gestione della gamma dinamica o il basso livello di rumore digitale. Il laboratorio si congratula anche con Huawei per la sua buona gestione dell’esposizione del viso sia nelle foto che nei video: “La fotocamera frontale del P50 Pro è la migliore o quasi la migliore per tutte le sottocategorie di foto, tranne gli artefatti in cui il suo punteggio è leggermente inferiore rispetto ad alcuni concorrenti”.

Fotocamere, prezzo e uscita

Per chi se lo fosse perso, Huawei P50 Pro è dotato di quattro fotocamere sul retro e una singola fotocamera sul davanti:

Fotocamera grandangolare da 50 megapixel, equivalente a 23 mm (f/1.8)

Fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel, equivalente a 16 mm (f/2.2)

Teleobiettivo da 64 megapixel, equivalente a un 90 mm (f/3,5)

Fotocamera monocromatica da 40 megapixel, equivalente a 26 mm (f/1,6)

Fotocamera selfie ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.4)

L’Huawei P50 Pro è stato annunciato questo giovedì in Cina, dove sarà offerto a partire da 6.488 yuan, ovvero 845 euro. Per ora Huawei la vendita fuori dal mercato locale.